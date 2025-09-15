Lo speciale di Temptation Island… e poi, in onda questa sera su Canale 5, si preannuncia ricco di colpi di scena, rivelazioni e aggiornamenti sulle coppie protagoniste dell’ultima edizione. Le prime anticipazioni sono arrivate dalla newsletter di Lorenzo Pugnaloni, che ha svelato dettagli destinati a sorprendere il pubblico.

Lucia e Rosario: fine della storia e nuovo inizio

Tra i protagonisti più discussi di quest’estate, Lucia e Rosario hanno ormai chiuso definitivamente la loro relazione. Durante lo speciale, Lucia avrà modo di difendersi dall’etichetta di “traditrice seriale” e chiarire la sua posizione.

Rosario, invece, guarda già avanti: sarà infatti uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Dopo aver smentito un flirt con Siria Schifi, ammettendo soltanto un bacio senza importanza, potrebbe rivelare ulteriori dettagli.

Sarah e Valerio: nessun ritorno di fiamma

Un altro focus della puntata sarà sulla coppia formata da Sarah e Valerio. Nonostante la nuova frequentazione di Valerio con Ary, pare che lui abbia tentato un riavvicinamento con Sarah attraverso messaggi e telefonate. La risposta di lei, però, sarebbe stata netta: nessun ritorno.

Le altre coppie: tra separazioni e progetti di vita

Gli aggiornamenti non mancano anche per le altre coppie dell’ultima edizione:

Marco e Denise : restano separati.

: restano separati. Simone e Sonia : racconteranno le difficoltà affrontate dopo la nascita del loro bambino.

: racconteranno le difficoltà affrontate dopo la nascita del loro bambino. Alessio e Sonia : la loro storia prosegue, sono ancora insieme.

: la loro storia prosegue, sono ancora insieme. Valentina e Antonio: più uniti che mai, stanno già preparando il loro matrimonio.

Una puntata tra emozioni e nuovi inizi