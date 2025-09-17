La nuova stagione di Uomini e Donne si apre con uno scandalo clamoroso: Rosario Guglielmi, appena presentato come nuovo tronista, viene subito “detronizzato” dopo la prima registrazione. La causa? Una rivelazione choc della sua ex, Lucia Ilardo, che ha scelto di vendicarsi svelando un ritorno di fiamma davanti a tutti.

La dinamica dello scandalo: cosa è successo in studio

Secondo le anticipazioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni e riportate da Dagospia attraverso le parole di Roberto D’Agostino, Rosario non aveva avvisato Lucia della sua partecipazione come tronista. Questo silenzio è stato percepito come un tradimento, e la reazione di Lucia è stata immediata e clamorosa: in studio ha rivelato di aver avuto un incontro intimo proprio con lui poco dopo la registrazione dello speciale di Temptation Island.

I retroscena: il motivo della vendetta di Lucia Ilardo

Ma c’è di più. Secondo Pugnaloni, non sarebbe stato solo il fatto di non essere stata informata a scatenare la vendetta di Lucia. A irritarla ulteriormente sarebbe stata la decisione di Rosario di impedirle di scendere a corteggiarlo come pretendente sul trono. “Era stato proposto a Lucia di corteggiare Rosario, ma lui ha detto di no”, si legge nelle anticipazioni. Questa scelta ha fatto infuriare Lucia, che ha deciso di rovinare il percorso di Rosario.

Una relazione complicata e un trono saltato

Tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi c’è una storia intricata, fatta di alti e bassi. Dopo Temptation Island, Lucia aveva avuto rapporti con alcuni tentatori, e poco dopo lo speciale “E Poi… E Poi…” ha avuto un incontro fugace proprio con Rosario. Senza sapere che lui sarebbe diventato tronista, Lucia è arrivata in studio e, scoprendo che non solo Rosario era sul trono ma che le aveva impedito di corteggiarlo, ha deciso di raccontare tutto, gettando nel caos la puntata.

Il risultato? Il trono di Rosario è stato immediatamente annullato e lui è stato “cacciato” dallo studio di Maria De Filippi, con la sua esperienza che si è conclusa ancor prima di iniziare.