Arrivano anticipazioni esplosive dalla nuova registrazione di Uomini e Donne. Dopo la notizia dell’abbandono del trono da parte di Rosario Guglielmi (clicca QUI per l’articolo) il noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha sganciato una nuova bomba: Valerio Ciaffaroni e l'ex tentatrice Ary, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono tornati insieme.

Sarah e Valerio: tra farfalle nello stomaco e momenti di confusione

Nella puntata speciale di Temptation Island, andata in onda ieri e condotta come sempre da Filippo Bisciglia, è stato raccontato il percorso post-programma delle coppie protagoniste.

La prima storia approfondita è stata proprio quella di Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. I due avevano deciso di partecipare al reality per chiarire i problemi nella loro relazione, in particolare il desiderio di Sarah di ricevere più attenzioni. Tuttavia, durante il percorso, la situazione si è ribaltata.

Valerio, Sarah e Ary: un triangolo complicato

Nel villaggio dei fidanzati, Valerio si è sentito trascurato dopo aver visto Sarah avvicinarsi ad altri ragazzi. In risposta, ha stretto un legame sempre più forte con la tentatrice Ary, con la quale ha deciso di proseguire la conoscenza anche fuori dal programma.

Durante la puntata speciale, è stato mostrato un video inedito che ha ricostruito i momenti chiave post-reality:

5 agosto : Valerio rivela di aver rivisto Sarah . C'è stato un bacio e un momento di intimità, raccontando di aver provato “ le farfalle nello stomaco ”.

: rivela di aver rivisto . C'è stato un bacio e un momento di intimità, raccontando di aver provato “ ”. Poco dopo, contatta nuovamente Ary , dicendole che gli era mancata. Ary , ignara dell’incontro con Sarah , gli dà una seconda possibilità.

, dicendole che gli era mancata. , ignara dell’incontro con , gli dà una seconda possibilità. 14 agosto : Sarah racconta che, dopo l’incontro, Valerio non ha più cercato contatti. Dai social scopre che è in compagnia di Ary e altre ragazze.

: racconta che, dopo l’incontro, non ha più cercato contatti. Dai social scopre che è in compagnia di e altre ragazze. 22 agosto : Valerio si trova in vacanza in Sardegna con altri ex partecipanti e Ary . Si dichiara confuso, senza intenzione di una relazione seria.

: si trova in vacanza in con altri ex partecipanti e . Si dichiara confuso, senza intenzione di una relazione seria. 5 settembre: Valerio confessa di provare ancora dei sentimenti per Sarah, ma di non fidarsi più. Decide così di chiudere sia con l’ex che con la tentatrice.

Ary, visibilmente provata, dichiara di essersi innamorata di Valerio, ma sceglie di chiudere ogni rapporto.

La posizione di Sarah e la scelta finale di Valerio

Successivamente, arriva Sarah, che esprime il suo punto di vista, parlando della vacanza tra Valerio e Ary e della delusione provata. Afferma di aver atteso invano un segnale dal suo ex, ma di non riconoscere più l’uomo che amava: “Non riconosco più il Valerio che amavo”.

Alla fine, Valerio prende la parola e spiega di voler fare una scelta razionale: nonostante il legame ancora presente con Sarah, sceglie di rimanere da solo, per rispetto verso sé stesso e verso entrambe le ragazze coinvolte.