Il Grande Fratello sta per tornare e, dopo settimane di silenzio, è stato finalmente annunciato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione. A meno di due settimane dal debutto, Mediaset ha trasmesso il primissimo spot promozionale su Canale 5, nel quale la storica conduttrice Simona Ventura ha svelato che uno dei gieffini sarà Matteo, un pugile con una storia personale davvero particolare.

Matteo: il pugile "gigante buono" con una mente brillante

Nel promo, Simona Ventura ha descritto così Matteo: “Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, lui allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto”.

Una figura che unisce forza fisica e cultura, un mix che sicuramente aggiungerà spessore alle dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Le novità nel cast e nello staff

Oltre all’annuncio di Matteo, ci sono altre importanti novità sul fronte del cast e della conduzione. La padrona di casa Simona Ventura sarà affiancata da un panel di tre ex gieffini, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, che commenteranno le avventure dei nuovi concorrenti, portando esperienza e quel tocco di nostalgia che i fan adorano.

Un ritorno molto atteso è quello di Sonia Bruganelli nelle vesti di opinionista, confermato da diverse fonti come Affari Italiani e Davide Maggio. Al contrario, non sarà presente Rebecca Staffelli, e l’angolo social è stato cancellato per riportare il format alle origini, con meno contatti possibili tra i gieffini e il mondo esterno.