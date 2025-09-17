Dopo il successo di titoli cult come LOL – Chi Ride è Fuori e Celebrity Hunted – Caccia All’Uomo, il colosso dello streaming Prime Video si lancia ancora una volta nell’intrattenimento puro e senza filtri. Dopo aver prodotto reality come Red Carpet – Vip Al Tappeto e Holiday Crush, senza dimenticare il pluripremiato The Traitors (che in America ha appena vinto un Emmy Awards come miglior reality show), arriva ora un nuovo format dal titolo provvisorio The Social Hero.

Cos’è The Social Hero e come funziona

Le registrazioni di The Social Hero sono attualmente in corso, dal 15 al 22 settembre. Il reality vedrà un gruppo di personaggi famosi rinchiusi in una casa per una settimana, sfidandosi in prove di abilità fisica, sportiva e di cultura generale. Si tratta di un format a eliminazione prodotto da Banijay, in cui l’eliminazione avverrà proprio in base ai risultati delle sfide.

Il cast: influencer e personaggi social al centro dello show

Il cast, anticipato da FanPage, è composto da volti noti del mondo social e dello spettacolo, molti dei quali con rapporti complicati tra loro — una scelta decisamente voluta per aumentare la tensione e il drama. I protagonisti sono:

Francesco Chiofalo e l’ex fidanzata Drusilla Gucci (clicca QUI per la reazione della fidanzata di lui, Manuela Carriero )

e l’ex fidanzata (clicca QUI per la reazione della fidanzata di lui, ) Tony Renda e l’ex fidanzata Jenny Guardino

e l’ex fidanzata Maika Randazzo e Alessia Pascarella (volti di Temptation Island)

e (volti di Temptation Island) Federico Fashion Style

Antonella Mosetti

Mila Suarez e Francesco Nozzolino

Il mix di personaggi promette scintille, rimandando al trash della vecchia Mediaset, ma con la firma di Prime Video.

Quando esce e come vengono pagati i concorrenti

Il programma dovrebbe essere pronto per la primavera del prossimo anno, in tempo per rinnovare l’interesse verso un intrattenimento leggero e diretto.

Per quanto riguarda i compensi, come riportato da FanPage, ogni concorrente riceverà un compenso iniziale che varia in base alla popolarità sui social, oscillando tra 1.000-1.500 euro fino a 8.000-9.000 euro. A questa cifra si aggiungono circa 500 euro per ogni giorno trascorso nella casa. Inoltre, chi supera il quinto giorno riceverà un bonus extra proporzionato al gettone d’ingresso.

Al termine del reality, la classifica finale assegnerà un premio di circa 10.000 euro al vincitore, con premi in denaro anche per il secondo e terzo classificato.