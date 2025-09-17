Dopo la fine dell’avventura a Uomini e Donne, Nadia di Diodato torna sotto i riflettori per un motivo tutto nuovo: l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri ha infatti ritrovato il sorriso accanto a un nuovo amore, Andrea Petrini.

Crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Il percorso di Gianmarco, tronista romano, si era concluso con la scelta di Cristina Ferrara, ma qualcosa sembra essersi incrinato. Negli ultimi tempi, i due non si mostrano più insieme sui social, e questo ha dato il via a una serie di voci contrastanti: c’è chi sostiene che la coppia sia ancora unita, e chi invece è convinto che si siano già lasciati. La mancanza di contenuti condivisi ha alimentato ulteriormente i dubbi dei fan.

Nadia volta pagina

Nel frattempo, Nadia ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato e riprendere in mano la propria vita sentimentale. E pare che lo abbia fatto nel migliore dei modi: accanto a lei ora c’è Andrea Petrini, con cui ha ufficializzato la relazione attraverso alcuni video pubblicati sui social.

Vacanze d’amore a Ibiza

I due sono stati avvistati insieme a Ibiza, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza. I video condivisi sui social raccontano una storia fatta di sorrisi, leggerezza e complicità. Nelle clip si vedono Nadia e Andrea all’aeroporto pronti per la partenza, a cena mentre scherzano e ridono, e infine protagonisti di un romantico bacio che suggella la loro nuova storia.

Una nuova storia pronta a sbocciare

Le immagini parlano chiaro: tra i due c’è feeling e quella giusta intesa che potrebbe essere il preludio a qualcosa di più serio. Nadia appare felice, serena, e soprattutto rinvigorita da questa nuova avventura sentimentale che ha portato una ventata di positività nella sua vita.