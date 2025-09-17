più soltanto un’ipotesi, ma una realtà concreta. A rivelarlo sono fonti autorevoli come AffariItaliani.it e Davide Maggio, che hanno confermato l’arrivo della nuova edizione del reality show più famoso d’Italia.

Il debutto: entro gennaio 2026

Negli ultimi mesi, la partenza del programma era stata messa in dubbio, complice l’arrivo della nuova edizione Nip, condotta da Simona Ventura, al via dal prossimo 29 settembre 2025. Ma ogni incertezza è stata spazzata via: la versione "vip tra i vip" debutterà non oltre gennaio 2026.

“Se il GF Super Vip si farà? Sì, ci sarà…” ha dichiarato senza mezzi termini Davide Maggio, confermando l’avvio dei lavori.

Alfonso Signorini già al lavoro sul cast

Dietro le quinte, tutto è già in fermento. Alfonso Signorini, storico volto del programma, sarebbe già al lavoro per mettere insieme un cast che possa alzare l’asticella rispetto alle ultime edizioni. Le prime sessioni di casting sarebbero già in corso.

Lo stesso Maggio ha lanciato un indizio bomba su Instagram: “Ho anche saputo i nomi dei provinati sino ad oggi e ho urlato… Alcuni nomi sono buoni, altri davvero ottimi e altri ancora bomba…”.

Chi siano questi “vipponi” resta un mistero, ma le parole usate bastano per alimentare l’hype tra i fan del reality.

La linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi: solo veri vip

Un aspetto che non passa inosservato riguarda la direzione presa dai vertici Mediaset. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha dato precise indicazioni: nessun influencer o personaggio emerso solo sui social, ma un cast di veri vip, con carriere consolidate e volti familiari al grande pubblico.