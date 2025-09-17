Tra i protagonisti più amati della tredicesima edizione di Temptation Island c’è stato sicuramente Rosario Guglielmi, apprezzato dal pubblico non solo per l’avvenenza ma anche per il suo carattere pacato e la sua compostezza. Dopo la rottura con Lucia Ilardo, si era parlato della possibilità di vederlo sul trono di Uomini e Donne, ipotesi che si è concretizzata nello speciale Temptation Island E poi…

L’offerta del trono e la scelta di Rosario

Nel corso dello speciale, Filippo Bisciglia ha messo Rosario davanti a una decisione importante: accettare o meno la proposta di sedere sul trono. Dopo un momento di indecisione, Guglielmi ha scelto di accettare, dichiarando di meritarsi una seconda possibilità in amore.

Così, durante la registrazione di ieri, Maria De Filippi, Rosario si è presentato in studio per l’appuntamento al buio con le sue corteggiatrici.

Il colpo di scena: l’ingresso di Lucia

A sorprendere tutti è stato però l’ingresso di Lucia Ilardo, che ha svelato come tra lei e Rosario ci fosse stato un incontro intimo appena pochi giorni prima. L’ex fidanzata ha raccontato che i rapporti sarebbero avvenuti quando si era recata a casa sua per recuperare alcune cose.

Un fulmine a ciel sereno che ha cambiato le carte in tavola: la stessa Maria De Filippi ha ritenuto che il percorso di Rosario non potesse cominciare con queste ombre e lo ha invitato ad abbandonare il programma.

Tina attacca, Rosario lascia

In studio non sono mancate le reazioni forti: Tina Cipollari ha ironizzato sull’atteggiamento tentennante del ragazzo e sulla sua scelta del trono, mentre Rosario, visibilmente scosso, ha salutato tutti e ha lasciato lo studio.

Il suo percorso a Uomini e Donne è quindi terminato ancora prima di iniziare: un trono lampo, durato appena pochi minuti.

Le accuse di Deianira Marzano

A gettare ulteriori ombre su Rosario ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, che lo ha accusato pubblicamente di averle chiesto di rimuovere delle storie social in cui compariva con altre donne, per non compromettere la sua partecipazione come tronista.

Secondo la Marzano, Rosario avrebbe tentato di “pilotare” la sua immagine in vista del trono, chiedendo aiuto a più persone per nascondere dettagli della sua vita privata.