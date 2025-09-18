Dopo essere stata una delle protagoniste più discusse della scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, Nadia Di Diodato è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata al podcast di CheDonna.it, in cui ha svelato retroscena inediti sulla sua avventura e sul rapporto con l’ex tronista Gianmarco Steri, che alla fine le ha preferito Cristina Ferrara.

Il feeling iniziale con Gianmarco

Nadia ha raccontato cosa l’ha colpita all’inizio di Gianmarco: “È banale, però parlandoci in esterna, è una persona che caratterialmente pensavo fosse molto simile a me, tantissimo, nei discorsi che facevamo, negli interessi in comune, nei valori, in tutto proprio. Poi io sono una che si ‘accende’ molto facilmente, lui aveva questa capacità di ‘spegnere’ che a me piace, sembrava mi compensasse”.

La delusione finale

La delusione però è arrivata forte, soprattutto durante la scelta: “Ha fatto dei gesti troppo forti, detto delle cose troppo forti, soprattutto alla fine, che si sarebbe potuto risparmiare. Non gli ha dato il valore giusto. Riguardandomi poi da fuori mi sono detta: ‘ma come hai fatto a non arrivarci?’ Era palese che pendesse più dall’altro lato”.

Alla scelta, Nadia ha preferito il silenzio: “Ero nera, avrei detto magari cose che non pensavo e non volevo dargli nemmeno la soddisfazione (…) Ad oggi pensavo di stare peggio, invece è come se dopo avessi ridimensionato tutto”.

Rottura tra Gianmarco e Cristina? "Me lo aspettavo"

Interrogata sulle voci sempre più insistenti di una crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, l’ex corteggiatrice ha dichiarato: “Me lo aspettavo, non li ho mai visti molto... secondo me c’era una grande attrazione fisica tra loro, molto, si percepiva, anche io stando lì la percepivo. Però mentale… boh, anche a livello di contenuti non li ho mai visti troppo. Mi sembravano due quindicenni nel pieno degli ormoni, e poi ad un certo punto, la cosa è stata fatta, e si scarica tutto…”.

Cristina Ferrara? "Una gran paracu*a"

Alla fine dell’intervista, a Nadia Di Diodato sono stati mostrati i volti di alcuni protagonisti del programma. Su Cristina Ferrara, la sua rivale in amore, non ha usato mezze misure: “Io la stimo tanto perché secondo me è una gran para**la. Per il resto è una bellissima ragazza, ma è costruita, lo continuo a pensare”. E ha aggiunto: “Era ovvio che ci fossimo avvicinate, lì per lì la vivi come una cosa che ti rasserena, però poi in realtà non c’è mai stato… Con una come Francesca, per dire, mi ritrovavo molto di più nei modi”.

Tina e Gianni: opinioni contrastanti

Su Tina Cipollari, Nadia è stata chiara: “Tina mi piace tantissimo, la trovo spontanea… Sbaglia i modi, a parere mio, ma ha sempre ragione su tutto”. Diversa la visione su Gianni Sperti: “All’inizio le sue critiche le prendevo malissimo, perché non avevano fondamento. Sembrava mi attaccasse a pelle. Però, col tempo, ho capito che non diceva cose sbagliate, anche se usava poco tatto”.

Francesca Polizzi e l’idea di Pechino Express

Sorprende invece il commento su Francesca Polizzi, con la quale Nadia sembra aver mantenuto un buon rapporto: “La stimo tantissimo, ma con Gianmarco non sarebbe mai andata. È troppo remissiva, non teneva botta. Però mi sembra una brava ragazza”.

Poi la rivelazione inaspettata: la madre di Nadia le avrebbe proposto un’idea ironica ma potenzialmente interessante… “Mia mamma ha letto che Francesca ha detto che le piacerebbe fare Pechino Express, e le è venuto in mente che potremmo farlo insieme. Io conosco già le lingue… l’idea mi stuzzica!”.