Il terzo concorrente ufficiale del Grande Fratello è Matteo Pepe, ma il suo nome è già storia. A causa della presenza di un altro Matteo nel cast, il boxeur Matteo Azzoli, gli autori hanno deciso di ribattezzarlo: una volta varcata la porta rossa sarà per tutti Jonas Pepe.

Cambio di nome per evitare omonimie

Non è la prima volta che al Grande Fratello un concorrente è costretto a cambiare nome. Già nella seconda edizione, ad esempio, Emanuela Sempio diventò Lalla per distinguerla da un’altra Emanuela, Emanuela Potini. E ancora:

Carmela diventò Lina

diventò Francesca fu rinominata Chicca

fu rinominata Luca Giglioli diventò Giglio per non confondersi con Luca Calvani

Chi è Jonas Pepe?

Nella vita, Jonas Pepe è un modello, vive a Roma, studia all’università ed è un esperto di arti marziali. Non è una celebrità, ma nemmeno un perfetto sconosciuto:

È stato testimonial dello spot Enel Energia

Ha avuto una parte nel film Domani Interrogo

Ha posato per brand come Erreà, AS Roma, Nomination Gioielli e Guess

La sua bio su Instagram recita ironicamente: “My name is Matteo but I feel Jonas”.

Un concorrente "folle", secondo Simona Ventura

Nel video promo, Simona Ventura lo presenta così: “Entrerà con tutta, e dico tutta, proprio tutta, la sua follia”. Ventura prosegue: “Lui studia all’università, ama la filosofia, ma non chiedetegli di essere diplomatico. È esperto in arti marziali, ma è con le parole che sferra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell’amore vero. Lui ha cercato per mesi la fortuna in Cina, ora ci prova nella casa più spiata d’Italia”.