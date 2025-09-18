Anita Mazzotta è la seconda concorrente ufficiale della diciannovesima edizione del Grande Fratello. Descritta da Simona Ventura come “la ragazza che ha la propria storia scritta sulla pelle”, Anita porta nella casa più spiata d’Italia non solo la sua arte, ma anche un passato difficile e intenso.

Chi è Anita Mazzotta

Piercer e tatuatrice professionista, Anita vive a Milano ma è originaria di Treviso. Il suo corpo è un vero e proprio racconto vivente: ogni tatuaggio rappresenta un frammento della sua storia personale, fatta di ostacoli, dolori, ma anche di conquiste e resilienza.

“È cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato però tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, un’infinita dolcezza”, questa la descrizione ufficiale che accompagna la sua presentazione.

Una tatuatrice tra i vip

Nonostante non sia una vera celebrità, Anita Mazzotta non è certo una sconosciuta. Con oltre 56 mila follower su Instagram, è seguita da diversi volti noti del panorama italiano, tra cui l'ex tronista Luca Daffrè e Manuel Bortuzzo.

In un video pubblicato su TikTok, Anita mostra di aver tatuato anche la mamma di Fedez, confermando così la sua presenza nel mondo dello spettacolo, seppur dietro le quinte.

Una storia di sofferenza e riscatto

Come il primo concorrente annunciato, Matteo Azzali, anche Anita porta nella Casa una storia di sofferenza. Le sue cicatrici emotive sono diventate arte sulla sua pelle, trasformandola in una donna forte, determinata e pronta a mettersi in gioco.