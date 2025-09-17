Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 16 settembre, si è consumato uno dei momenti più clamorosi della stagione: il trono di Rosario Guglielmi, ex concorrente di Temptation Island, è stato interrotto sul nascere. Una rivelazione inaspettata da parte della sua ex fidanzata, Lucia Ilardo, ha portato a una decisione drastica da parte della conduttrice Maria De Filippi.

Lucia Ilardo svela tutto in studio

Secondo le anticipazioni, durante la registrazione Lucia si sarebbe seduta al centro dello studio e, con grande fermezza, avrebbe dichiarato di aver avuto rapporti intimi con Rosario solo pochi giorni prima della registrazione. Una dichiarazione che ha sconvolto lo studio, spingendo Maria De Filippi a intervenire immediatamente.

La decisione di Maria De Filippi: trono annullato

Di fronte alla rivelazione di Lucia, Maria De Filippi, visibilmente colpita, avrebbe comunicato in modo diretto a Rosario che la sua esperienza a Uomini e Donne finiva lì. Secondo la conduttrice, non avrebbe avuto senso iniziare un percorso d’amore se la relazione con la ex non era realmente chiusa.

Rosario lascia lo studio sotto attacco

Rosario Guglielmi, presente in studio per iniziare il suo trono, sarebbe apparso molto provato dalla situazione. Mentre abbandonava il programma, avrebbe ricevuto aspre critiche da parte di Tina Cipollari, che non ha risparmiato i suoi giudizi taglienti sulla vicenda.

Retroscena: la questione della "corteggiatrice"

Nelle ore successive, alcuni retroscena hanno suggerito che Rosario avrebbe rifiutato l’idea di avere Lucia Ilardo tra le sue corteggiatrici. Da qui, si sarebbe scatenata la presunta "vendetta" della ex, che avrebbe deciso di rivelare la verità in diretta.

Lucia smentisce: "Nessuna proposta dalla redazione"

Attraverso i suoi canali social, Lucia Ilardo ha però smentito con fermezza queste voci: “Secondo alcune notizie avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per scendere a corteggiare Rosario.

Ci tengo a essere molto chiara: non ho ricevuto nessuna comunicazione, nessun invito e nessuna proposta. Anche perché io in primis ho scoperto della volontà di Rosario di accettare il trono dalla messa in onda di Temptation Island”.