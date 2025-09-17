Da ieri sera, Canale 5 ha iniziato a trasmettere in rotazione un nuovo spot dedicato al Grande Fratello, segnando ufficialmente l’inizio della campagna promozionale per l’edizione 2025 del reality più longevo della tv italiana. Protagonista del video è Simona Ventura, che per la prima volta si mostra nel ruolo di nuova conduttrice, accompagnata da un annuncio intrigante: l’arrivo di un concorrente misterioso, descritto come “un gigante buono che allena corpo e mente”. Il suo nome? Matteo Azzali.

Chi è Matteo Azzali?

Secondo le informazioni trapelate online – e non ancora confermate ufficialmente da Mediaset – Matteo Azzali sarebbe un 47enne originario di Parma, alto 193 cm, ex pugile costretto al ritiro dopo un grave infortunio, e oggi Maestro di pugilato.

Nel 2007 ha fondato l’ASD Pugilistica Kid Saracca, scuola di boxe parmense che negli anni ha formato numerosi atleti. Dopo una lunga carriera da tecnico, nel 2019 ha ottenuto il titolo di Maestro ufficiale.

A colpire, però, non è solo il fisico imponente o il curriculum sportivo: lo spot lo descrive come “un ragazzo comune, proprio come noi”, che si muove tra guantoni da boxe e Divina Commedia, un uomo che coltiva corpo e mente con la stessa intensità.

Non proprio uno qualunque

Sebbene la narrazione del programma lo dipinga come un volto totalmente nuovo al mondo dello spettacolo, la realtà sembra più sfumata. Matteo Azzali non è un personaggio famoso, ma nemmeno un perfetto sconosciuto. Come riportato da Biccy.it, infatti, in passato è apparso nello studio de L’Isola dei Famosi, in qualità di amico dell’ex campione di pugilato e vincitore del celebrity survivor Giacobbe Fragomeni.

(foto via Biccy.it)

Inoltre, fino a pochi mesi fa, Azzali era attivo sui social con un profilo Instagram da oltre 220.000 follower, successivamente hackerato. Oggi il suo nuovo profilo ha raccolto poco meno di 6.000 follower, ma la sua presenza online resta significativa. È attivo anche su TikTok, dove condivide video di allenamenti, pensieri motivazionali e contenuti culturali.

Le altre novità del Grande Fratello 2025

Non sarà soltanto il “pugile colto” la novità dell’edizione in arrivo. Accanto a Simona Ventura, ci sarà un gruppo di opinionisti composto da tre ex concorrenti storici del reality:

Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione)

(vincitrice della prima edizione) Floriana Secondi

Ascanio Pacelli

Tutti e tre saranno chiamati a commentare le dinamiche tra i nuovi inquilini della casa, portando esperienza e nostalgia delle edizioni passate.

A tornare in studio sarà anche Sonia Bruganelli, che riprenderà il suo ruolo di opinionista, dopo l’esperienza nella scorsa edizione. Diverso invece il destino di Rebecca Staffelli: la sua rubrica social è stata eliminata, in linea con il nuovo (o vecchio?) spirito del programma, che punta a ridurre al minimo i contatti con l’esterno.