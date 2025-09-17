Luca Giglioli detto Giglio e Yulia Bruschi, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, sono stati ospiti di Giada Di Miceli nel programma "Non succederà più" su Radio Radio. La coppia, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha raccontato come procede la loro relazione lontano dai riflettori.

Un amore nato sotto i riflettori

La loro storia è sbocciata proprio sotto gli occhi degli spettatori del Grande Fratello, un contesto che, come ha sottolineato Giglio, ha permesso loro di conoscersi in modo molto profondo: “Diciamo che il difficile è relativo, nel senso che comunque penso che la conoscenza che si riesce a tenere all’interno del Grande Fratello è una conoscenza molto intima, quindi le basi sono molto solide”.

Uscire dalla Casa, però, non è stato semplice: “C’era un po’ di ansia, un po’ di preoccupazione perché giustamente è sempre un po’ così. Però diciamo che le ansie sono sparite tutte perché si è confermata la persona conosciuta dentro, quindi sono molto molto contento”.

Una relazione a distanza, ma con equilibrio

Oggi i due si dividono tra la Toscana e Reggio Emilia per trascorrere insieme il maggior tempo possibile. A tal proposito, Yulia ha rassicurato sul fatto che la distanza non rappresenta un ostacolo: “Ricordiamo che io sto in Toscana e Reggio Emilia non è così distante […] Torno a casa di mamma per stare un po’ con la mia famiglia, e poi sto la maggior parte del tempo con Luca”.

Famiglie e amicizie: tutto procede bene

I due hanno avuto modo di conoscere le rispettive famiglie e cerchie di amici, ricevendo accoglienze calorose: “Quando c’è armonia è tutto molto più bello”.

In merito agli ex coinquilini del Grande Fratello, Giglio ha raccontato di mantenere i rapporti con alcuni di loro: “Lollo (Lorenzo Spolverato), Mike (Castorino), Stefano (Tediosi), Federica (Petagna), Max (Mbanda), ho sentito anche Javi (Javier Martinez) dieci giorni fa… ci sentiamo un po’ tutti”.

Tuttavia, ha ammesso anche una certa delusione: “Speravo di sentirli di più, quando stai lì dentro li vedi 24 su 24… poi fuori ognuno ha la propria vita”.

No deciso a Temptation Island

Durante l’intervista, è stato chiesto alla coppia se parteciperebbero mai a Temptation Island. La risposta è stata un secco no da parte di entrambi. Giglio ha motivato così la sua posizione: “Mai, mai, esattamente mai! Mettermi in ridicolo davanti a tutta Italia, mettere in ridicolo la mia relazione… non fa per me”.

Ha poi aggiunto: “Sono geloso delle mie cose, la mia donna è la mia donna!”.

Anche Yulia ha condiviso il pensiero, ricordando di aver già partecipato al programma in passato: “Io ho già dato. Nel 2020 ho partecipato come tentatrice, fu un po’ per gioco. Mandò la candidatura mia mamma con alcune amiche, mi presero e partii. Ma non è un programma che rifarei in coppia”.