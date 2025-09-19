Lo scorso dicembre, Perla Maria Paravia ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello dichiarandosi single e concentrata principalmente sugli studi. La diciottenne, infatti, non ha mai nascosto la sua determinazione nel preparare l’esame di maturità anche all’interno della casa più spiata d’Italia. Ora, a distanza di qualche mese, la situazione è cambiata: Perla Maria ha superato l’esame di maturità, si è iscritta alla facoltà di Medicina e ha anche trovato l’amore.

Chi è il fidanzato di Perla Maria?

Il fidanzato di Perla Maria si chiama Panayotis Romagnoli. Ha 19 anni, studia Giurisprudenza e gioca a calcio. Le sue origini sono miste: la madre è greca, il padre siciliano. La famiglia Romagnoli conosce bene la famiglia Monsé perché un tempo abitavano nello stesso quartiere di Roma, vicino alle due ex concorrenti del Grande Fratello. Dopo un periodo trascorso in Grecia, Panayotis è tornato a Roma e durante una festa di compleanno ha incontrato di nuovo Perla Maria. Da quel momento è scattata la scintilla.

Le parole della mamma Maria Monsé

A raccontare la storia è stata la mamma di Perla Maria, Maria Monsé, che ha scritto una lettera pubblicata sul settimanale Di Più. Nella lettera, la madre esprime tutto il suo orgoglio per la figlia, che ha mantenuto la promessa di iscriversi a Medicina nonostante il mondo dello spettacolo potesse rappresentare una distrazione. Tuttavia, insieme all’orgoglio, emergono anche preoccupazioni legate alla nuova relazione della figlia: “Da sei mesi hai un ragazzo… E da sei mesi, io sono diventata ancora più ansiosa del solito. Sei spesso distratta, con la testa tra le nuvole. Invece di stare con me, come facevi un tempo, esci con lui, e quando sei a casa ti chiudi in camera per sentirlo al telefono, parli sotto voce, in segreto… mentre prima condividevi tutto con me. La mia non è solo gelosia: è preoccupazione”.

Maria Monsé sta affrontando con molta ansia il nuovo capitolo della vita di sua figlia. La preoccupazione per lei cresce, soprattutto ora che la 18enne esce senza la sua supervisione. L’ex concorrente del GF Vip ha confessato di tenere sotto controllo la figlia tramite un’app sul telefono, specialmente quando sale in auto con Panayotis. Ma non è tutto: la giovane studentessa di medicina ha chiesto alla madre il permesso di far dormire il fidanzato a casa, una richiesta che Maria ha rifiutato categoricamente.

“Ho tanta paura che questo amore possa distrarti dai tuoi obiettivi. Ti vedo molto presa, lui gioca a calcio e tu ti svegli presto la domenica per seguirlo nelle sue trasferte, passi intere giornate con lui e poi la sera uscite ancora. Lui ti viene a prendere in macchina e io controllo il percorso che fate con l’app che hai sul cellulare. Non è sfiducia, ma tanta paura che ti possa accadere qualcosa di brutto. Come se non bastasse vuoi farlo dormire da noi. Tu sai come la penso, sarebbe una tentazione troppo grande per due ragazzi. La tua prima volta quando accadrà dovrà essere con la persona della vita e c’è ancora tempo.

Non pensare che io ti scriva questa lettera per rimproverarti. Te la scrivo perché ti amo. Perché so quanto vali. E ti confesso un’ultima cosa, figlia mia: mi mancano tanto le nostre giornate, quando la mattina preparavamo insieme i pancake, quando la sera guardavamo un film sul divano, chiacchierando di tutto… Ora ti vedo così impegnata, così lontana, e a volte mi sento esclusa da quel piccolo mondo che, fino a ieri, era solo nostro. Ti vorrei ancora qui, a fare i nostri giochi, a ridere insieme. Per crescere hai tutta la vita. Resta la mia bambina ancora un po‘”.