Non sono settimane facili per Stefano De Martino, travolto da una serie di eventi che stanno mettendo alla prova la sua vita privata e professionale. Dopo il furto dei video privati rubati dal sistema di videosorveglianza della casa della fidanzata Caroline Tronelli, il conduttore è finito nuovamente sotto i riflettori, questa volta per una lite in pubblico con la giovane compagna.

La cena a Roma finisce male: Caroline si alza e se ne va

A raccontare i fatti è il settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune foto esclusive della coppia durante una cena in un ristorante della zona Prati, a Roma. Secondo il giornale, non appena Stefano si è seduto al tavolo, sarebbe esplosa una discussione accesa con Caroline, visibilmente agitata. La 22enne, originaria di Napoli, si sarebbe poi alzata lasciando il ristorante da sola, mentre De Martino è rimasto al tavolo, apparentemente calmo, finendo la cena da solo.

Ma il momento più delicato sarebbe arrivato dopo: una volta tornato a casa, Caroline Tronelli avrebbe lasciato il compagno fuori dalla porta per diversi minuti, prima di farlo entrare dopo una sua chiamata insistente.

Due versioni della lite: ansia o gelosia?

Le ragioni di questa crisi di coppia non sono ancora chiare. Le fonti vicine a Stefano De Martino parlano di un forte stress accumulato da Caroline a causa della recente diffusione di video intimi della coppia, rubati da un sistema di videosorveglianza hackerato. Il materiale, secondo quanto riportato, sarebbe finito su siti per adulti e gruppi Telegram, scatenando un’ondata di attenzione mediatica e violazione della privacy.

Proprio per questo motivo, la giovane avrebbe cancellato il suo profilo Instagram, cercando di sottrarsi alla sovraesposizione.

Tuttavia, secondo altre fonti — tra cui Dagospia — alla base della lite ci sarebbe invece la gelosia di Caroline per Belén Rodríguez, ex moglie di Stefano. Il portale di Roberto D’Agostino ipotizza che tra Stefano e Belén ci sia ancora una certa complicità, tanto da far circolare voci su presunti incontri segreti tra i due.

Indagini in corso sul furto dei video

Nel frattempo, la Procura di Roma ha aperto un’indagine contro ignoti per accesso abusivo a sistema informatico e diffusione illecita di materiale privato. Il Garante della Privacy si è già attivato e la Polizia Postale sta lavorando per rintracciare i responsabili della violazione.

L’intera vicenda ha avuto un impatto importante anche sulla carriera di De Martino, tornato da poco alla conduzione di Affari Tuoi, ma con ascolti inferiori rispetto al successo clamoroso dello scorso anno.