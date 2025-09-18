Durante un’intervista a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Sophie Codegoni si è raccontata con sincerità, parlando del suo percorso personale e del rapporto con la chirurgia estetica.

“Non mi piacevo più, ho tolto tutto”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi influencer e madre, ha rivelato di aver deciso di eliminare i filler alle labbra e di aver interrotto i ritocchi estetici che per anni l’avevano accompagnata: “Io ho fatto il filler alle labbra e il seno. Pensavo fosse quello a rendermi più bella, ma in realtà non mi piacevo. Non avevo più una visione chiara di me stessa”, ha dichiarato.

Il momento di svolta è arrivato dopo un confronto con un professionista del settore che l’ha messa di fronte alla realtà: “Mi ha chiesto: ‘Ti piaci davvero? Hai visto cosa stai facendo alla tua faccia?’ Da lì è partito il cambiamento. Ho tolto tutto e oggi sono molto più felice”.

La maternità come rinascita

Un ruolo fondamentale in questo percorso lo ha avuto la nascita della sua prima figlia, che ha cambiato radicalmente la sua visione della vita e delle priorità: “Da quando sono diventata mamma ho sviluppato un senso di responsabilità diverso. Non sono più la ragazzina che guarda i social, ma una donna che lavora. Voglio dare il buon esempio”.

La verità sui social e l’importanza dell’autenticità

Sophie Codegoni ha anche parlato del rapporto con i social media, raccontando di aver scelto di mostrarsi senza filtri, con acne e imperfezioni, per contrastare l’idea di perfezione che spesso domina le piattaforme: “Su Instagram nessuno se ne accorgeva perché usavo filtri e modifiche. Oggi dico alle ragazze: state attente a quello che vedete, perché i social sono una finzione incredibile”.

“Ora mi apprezzo davvero”

Oggi, a 23 anni, Sophie dice di sentirsi finalmente bene con sé stessa, libera dalle maschere estetiche e più vicina alla propria verità interiore: “Mi apprezzo molto di più. Con i filler non mi piacevo, sembravo diversa, quasi caricaturale. Ora mi sento autentica e sto molto meglio con me stessa”.