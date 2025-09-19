Un trono chiacchierato, fatto di alti e bassi, quello di Gianmarco Steri, ma che lo scorso maggio sembrava aver trovato un lieto fine con la scelta di Cristina Ferrara. Dopo settimane di indecisioni e confronti, la coppia era uscita insieme da Uomini e Donne, lasciando il programma con grandi speranze da parte dei fan.

Una storia iniziata con entusiasmo

Nel mese di luglio, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Gianmarco si era detto molto coinvolto dalla conoscenza con Cristina, pronto ad accettare tanto i suoi pregi quanto i suoi difetti. Le sue parole avevano lasciato intendere che la relazione proseguisse nel migliore dei modi. Tuttavia, da allora, qualcosa è cambiato.

Le prime voci di crisi e la conferma della rottura

Da quasi un mese, si rincorrevano voci su una crisi tra i due, voci che la scorsa settimana si sono trasformate in una vera e propria conferma della rottura. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno lanciato la notizia della separazione, riportata anche da Fanpage, sottolineando che la decisione sarebbe partita proprio da Gianmarco.

"Si sono lasciati e pare sia stato lui a prendere la decisione", si legge nella nota pubblicata dal portale.

Cristina conferma la fine della relazione

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una fan che ha incontrato Cristina Ferrara durante un evento. Alla domanda se la relazione con Gianmarco stesse andando bene, la risposta della ragazza è stata chiara:

"Ci siamo lasciati", avrebbe detto Cristina, per poi allontanarsi in compagnia di un’amica che, a quanto pare, avrebbe sorriso in modo eloquente.

I motivi della rottura: troppa gelosia

Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Deianira, Gianmarco avrebbe confidato ad alcune persone presenti a un evento lo scorso sabato che la relazione era diventata insostenibile a causa della gelosia di Cristina. "Lei era troppo gelosa e non potevamo andare avanti", avrebbe detto l’ex tronista.

Possibile ritorno a Uomini e Donne

In molti si chiedono ora se i due torneranno in studio a Uomini e Donne per raccontare la fine della loro storia. Una possibilità non remota, visto il grande interesse del pubblico per le dinamiche sentimentali delle coppie nate all’interno del programma di Maria De Filippi.