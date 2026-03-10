Il popolare game show Affari Tuoi di Rai Uno, condotto da Stefano De Martino, è finito recentemente al centro di una piccola bufera social. Protagonista della vicenda è la ballerina e showgirl Martina Miliddi, presenza fissa del cast.
Ogni sera, alla chiamata del “pacco ballerina”, Martina Miliddi entra in scena con coreografie sensuali e coinvolgenti, spesso interagendo con i concorrenti e con lo stesso conduttore, regalando al pubblico momenti di spettacolo e divertimento.
La didascalia che ha fatto discutere
La polemica è nata da un post pubblicato sui profili social della Rai, in cui una clip di una delle esibizioni di Martina Miliddi era accompagnata da una didascalia piuttosto insolita: “Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio”.
Molti utenti hanno giudicato la frase inappropriata e fuori luogo, soprattutto perché il post è apparso subito dopo le celebrazioni della Giornata internazionale della donna, suscitando discussioni sul rispetto e la rappresentazione della donna nei media.
Le reazioni del pubblico
Il post ha scatenato un acceso dibattito online. Alcuni utenti hanno criticato la didascalia come sessista e riduttiva, sostenendo che non valorizzasse correttamente la figura di Martina Miliddi. Altri, invece, hanno scelto l’ironia, trasformando la frase in meme e condividendola scherzosamente sui social.
Perfino alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno commentato la vicenda, evidenziando la stranezza di una comunicazione ufficiale così eccessiva e fuori contesto.
La gestione della gaffe
A poche ore dalla pubblicazione, il post è stato rimosso dai canali social della Rai, probabilmente per evitare ulteriori fraintendimenti e arginare la polemica.