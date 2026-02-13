Negli ultimi anni, Martina Miliddi è passata dall’essere una giovane promessa della danza a uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Con una carriera iniziata nel 2020 ad Amici di Maria De Filippi, Martina ha dimostrato talento, determinazione e una versatilità che le ha permesso di muoversi con disinvoltura tra palcoscenico, videoclip e programmi tv di successo.

Dopo Amici, ha collaborato con grandi nomi dello spettacolo come Luca Tommassini a Viva Rai2!, il morning show di Fiorello, e Checco Zalone nel videoclip La prostata enflamada. Ha inoltre partecipato a tour teatrali e a Affari tuoi con Stefano De Martino, consolidando la sua presenza sia sul piccolo che sul grande schermo.

La popolarità televisiva con Affari tuoi

È stato però Affari tuoi, il programma di access prime time di Rai 1, a far conoscere Martina Miliddi al grande pubblico. Nel programma non si limita a ballare: partecipa anche a gag e momenti divertenti con il conduttore e Herbert Ballerina, conquistando l’affetto degli spettatori.

La storia d’amore con Simone Milani

Dal 2023, Martina Miliddi ha condiviso sui social la sua relazione con Simone Milani, anche lui ex concorrente di Amici come coreografo e ballerino. Il mondo della danza è molto unito: ballerini e coreografi collaborano spesso e nascono anche storie d’amore, come quella tra Martina e Simone.

La coppia convive e ha una cagnolina di nome Chloe.

Chi è Simone Milani

Simone Milani, nato a Roma, ha iniziato a studiare danza alla scuola di Kledi Kadiu. Ha partecipato a tour musicali di grandi star italiane ed estere, consolidando la sua esperienza nel mondo dello spettacolo prima di incontrare Martina Miliddi.