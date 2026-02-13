Paola Caruso, dopo un periodo difficile segnato da delusioni sentimentali e lutti familiari, sembra finalmente aver trovato serenità e stabilità grazie a un nuovo amore. La showgirl, nota per il suo passato turbolento in ambito sentimentale, aveva recentemente parlato della possibilità di un nuovo legame durante la puntata del 10 gennaio di Storie di Donne al Bivio, confessando: “Forse ho ritrovato l’amore”.

Ora, l’ufficializzazione arriva tramite i social, con un romantico carosello su Instagram dal titolo January in Love, che racconta il suo mese di gennaio fatto di amore, festeggiamenti e vacanze a St. Moritz.

Il nuovo compagno di Paola Caruso: Fabio Talin

Il nuovo fidanzato di Paola Caruso è Fabio Talin, imprenditore di 60 anni, ex pilota automobilistico e amministratore delegato di Truestar Group, società attiva nel settore dei servizi aeroportuali. Un uomo che divide la sua vita tra Italia e Svizzera e che sembra aver portato nuova stabilità nella vita della showgirl.

Un passato sentimentale complicato

Per Paola Caruso, il cammino verso la felicità non è stato semplice. La showgirl ha affrontato diversi momenti difficili, tra cui il matrimonio annullato definito da lei stessa “un po’ troppo affollato” e la storia con il padre di suo figlio, che non le aveva mai garantito una pace duratura.

Lutti familiari e rinascita

Oltre alle delusioni sentimentali, Paola ha vissuto momenti dolorosi anche a livello familiare, perdendo sia il padre che la madre adottiva in pochi mesi. Un periodo difficile che sembra ormai alle spalle: oggi la showgirl appare finalmente serena, pronta a vivere un nuovo capitolo della sua vita all’insegna dell’amore e della felicità.