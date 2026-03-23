Colpo di scena nel mondo dei reality: Selvaggia Lucarelli sarebbe pronta a sorprendere tutti vestendo i panni di conduttrice per la seconda stagione di “Too Hot To Handle Italia”. Il popolare format di Netflix, dopo il successo della prima edizione, tornerà con nuovi episodi già in fase di registrazione in Messico e una novità che promette di far parlare il pubblico. A rivelarlo è Santo Pirrotta su Vanity Fair.

Una conduttrice inedita per il reality più hot

Dopo essere approdata come opinionista nell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli si prepara a un ruolo decisamente nuovo. Non sarà una conduttrice tradizionale: entrerà nella villa fingendo di guidare un reality basato su divertimento ed eccessi. Solo in un secondo momento i concorrenti scopriranno la verità: niente contatti fisici e regole rigidissime per vincere il montepremi finale.

Come cambierà il format

Nella prima stagione, i concorrenti erano accolti da Fred De Palma, ma in questa nuova edizione il ruolo di guida sarà affidato a Lucarelli, nota per il suo stile diretto e senza filtri. Questa scelta punta a rendere il programma più pungente, aggiungendo tensione e imprevedibilità fin dalla prima puntata.

Un esperimento sociale sempre più seguito

“Too Hot To Handle Italia” mette alla prova autocontrollo e sentimenti: un gruppo di single deve rinunciare a qualsiasi forma di intimità fisica per non far diminuire il montepremi. Il format, diventato un vero e proprio fenomeno social, si distingue come un esperimento che mette alla prova le dinamiche di coppia e il self-control dei concorrenti, regalando momenti di intrattenimento e gossip.