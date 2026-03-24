Si è spento nella notte a Genova Gino Paoli, la città che lo aveva adottato e di cui era diventato l’emblema artistico. La notizia della scomparsa, avvenuta all’età di 91 anni, segna la fine di un’epoca per la musica leggera italiana.

La famiglia, nel comunicare il decesso, ha chiesto riservatezza per il dolore legato alla perdita di un uomo che ha saputo raccontare come pochi il disincanto e la fragilità umana.

La carriera e i grandi successi di Gino Paoli

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Gino Paoli arrivò alla musica dopo diverse esperienze come facchino, grafico e pittore. La sua formazione artistica prese forma nei locali di Genova, dove tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta firmò brani destinati a entrare nella storia.

Tra i suoi capolavori più celebri “La gatta”, “Senza fine” e “Il cielo in una stanza”, resa immortale dall’interpretazione di Mina.

Nel 1963 pubblicò “Sapore di sale”, con l’arrangiamento di Ennio Morricone e l’assolo di sax di Gato Barbieri, diventato simbolo di un’Italia in pieno cambiamento.

Tra crisi personali e rinascita artistica

Dopo un periodo difficile, Gino Paoli visse una seconda giovinezza artistica tra gli anni Ottanta e Novanta, tornando al successo con brani che segnarono nuove generazioni: “Una lunga storia d’amore” e “Quattro amici”, riflessione sul tempo e sull’amicizia.

Parallelamente alla musica, intraprese anche un percorso politico, venendo eletto deputato nel 1987 nelle file del Partito Comunista Italiano.

Negli ultimi anni si era avvicinato sempre più al jazz, esibendosi spesso in formazioni essenziali voce e pianoforte insieme a Danilo Rea.

Le ferite private e la Scuola Genovese

La vita di Gino Paoli è stata segnata anche da momenti drammatici. Tra questi, la profonda amicizia con Luigi Tenco e il tentato suicidio dell’11 luglio 1963, episodio che lasciò un segno indelebile: un proiettile rimasto per sempre nel suo pericardio.

A questi si aggiungono dolori più recenti, come la perdita del figlio Giovanni, una ferita che l’artista aveva definito insanabile.

Insieme a Fabrizio De André, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, Gino Paoli è stato uno dei pilastri della Scuola Genovese, movimento che ha rivoluzionato la canzone italiana unendo melodia e profondità poetica.

Un’eredità musicale senza tempo

Con la scomparsa di Gino Paoli se ne va uno degli ultimi grandi maestri della canzone d’autore italiana. Le sue canzoni continuano a vivere, attraversando generazioni e restando attuali per la loro capacità di raccontare emozioni universali.

La musica italiana perde una voce irripetibile, ma il suo repertorio resta patrimonio culturale senza tempo.