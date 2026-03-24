Dopo oltre sette anni d’amore e un figlio, Giorgia Crivello e Stefano Laudoni sono pronti a diventare genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato la gravidanza con un dolce video condiviso sui loro profili Instagram, in cui, insieme al loro primogenito, mostrano teneramente il pancione, più felici che mai.

La storia della coppia: dalla tragedia alla gioia

Il loro primo figlio è nato nel 2024, dopo un aborto spontaneo che aveva segnato profondamente la coppia. Il parto, inoltre, è stato complicato. Pochi giorni dopo la nascita, Giorgia Crivello aveva condiviso sui social le difficoltà incontrate durante il parto, ma aveva anche espresso tutta la sua gioia per essere diventata mamma e per il benessere della famiglia.

La nuova gravidanza: tra felicità e ansia

A distanza di due anni, Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno deciso di intraprendere di nuovo il percorso della genitorialità. Nell’annuncio pubblicato sui social, la coppia ha espresso emozioni contrastanti: "Ci tremano le gambe un’altra volta. Ed anche qui non sappiamo da dove incominciare… Ma finalmente ci liberiamo!".

La coppia ha raccontato come la perdita di un figlio influisca sulle gravidanze successive, portando ansie e preoccupazioni, e ha spiegato la decisione di aspettare il momento giusto per condividere la notizia: "Perdere un figlio ti fa vivere le gravidanze successive in modo diverso, pieno di ansie e preoccupazioni ed è per questo che anche questa volta abbiamo deciso di aspettare il momento giusto per parlarne".

Romi diventerà fratello maggiore

L’annuncio si conclude con un momento di gioia: il loro primogenito Romi diventerà fratello maggiore. La coppia si mostra fiduciosa e felice della scelta fatta per ampliare la famiglia: "Siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta per la nostra famiglia".