Francesca Rocco, nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla tredicesima edizione del Grande Fratello, ha annunciato di aver trovato un nuovo amore. La showgirl aveva già fatto parlare di sé per la storia con Giovanni Masiero, conosciuto proprio all’interno della casa più famosa d’Italia.

La storia con Giovanni Masiero

Già dopo poche settimane dall’inizio della loro conoscenza, Francesca Rocco aveva confessato di vedere Giovanni Masiero come l’uomo della sua vita. Dopo un lungo corteggiamento, la coppia si è messa insieme, dando inizio a una relazione duratura. Nel 2016 i due sono convolati a nozze e un anno dopo sono diventati genitori della loro primogenita Ginevra.

Nonostante alcune difficoltà legate alle nuove responsabilità e incomprensioni, che avevano portato a una crisi, Francesca e Giovanni erano tornati insieme e nel 2021 hanno dato il benvenuto alla secondogenita Beatrice. Tuttavia, lo scorso novembre l’ex gieffina ha annunciato la fine del matrimonio attraverso un lungo post su Instagram, spiegando che l’amore tra loro era ormai spento. Argomenti grande fratello

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Il nuovo amore di Francesca Rocco

Adesso, però, sembra essere arrivato un nuovo capitolo nella vita sentimentale di Francesca Rocco. La notizia è stata confermata dalla stessa Francesca tramite una storia su Instagram, in cui appare in compagnia del nuovo compagno Antonio Braucci.

Antonio Braucci è chirurgo e medico estetico, con studi e attività professionali a Napoli, Milano e Roma. Oltre al suo lavoro, è un appassionato di vela sportiva e ha partecipato a diverse competizioni. Ama viaggiare ed è un aspirante surfista, condividendo spesso sui social le sue passioni sportive e avventurose.