È andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip pienissima di emozioni e colpi di scena.
Eliminazione: fuori Dario Cassini
Dopo una settimana intensa, il primo eliminato di questa edizione è stato Dario Cassini. Un’uscita che, secondo Cesara Buonamici, “era nell’aria”.
Scontro acceso tra Dario Cassini e Antonella Elia
Protagonisti della serata anche Antonella Elia e Dario Cassini, al centro di una lite surreale legata a delle pillole della pressione.
- Le medicine sono state ritrovate nel beauty della Elia
- Antonella ha negato ogni responsabilità
- Cassini ha accusato apertamente un furto
La tensione è salita alle stelle, con accuse reciproche e versioni contrastanti.
Lite Mussolini–Volpe: interviene Selvaggia Lucarelli
Altro momento caldo: il confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.
Motivo dello scontro? Ancora una volta le medicine: Adriana si è detta infastidita dai richiami mattutini del GF per ricordare ad Alessandra di prenderle.
A sorpresa, Selvaggia Lucarelli ha difeso la Mussolini, accusando la Volpe di una battuta sessista.
Flirt e gelosie: scoppia il primo bacio
Nella Casa nascono le prime dinamiche sentimentali:
- Complicità crescente tra Nicolò Brigante e Ibiza Altea
- Primo bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo
La reazione di Ibiza non si è fatta attendere: ha accusato Lucia di essere “leggera”, scatenando polemiche.
- Lucarelli ha difeso Lucia
- Buonamici ha insinuato che il bacio possa essere strategico (Lucia è in nomination)
Il dramma di Ibiza Altea commuove la Casa
Momento toccante dedicato a Ibiza Altea, che ha raccontato il suo passato:
Argomenti
- La perdita del compagno in un incidente stradale
- Il figlio Angel rimasto senza padre a soli sei mesi
Una clip con una lettera della suocera e immagini del bambino ha emozionato tutti.
Francesca Manzini divide il gruppo
Francesca Manzini continua a far discutere:
- Alcuni concorrenti la considerano costruita
- Altri la difendono
Anche Selvaggia Lucarelli ha criticato il suo atteggiamento, preferendo i suoi personaggi alla sua persona.
Marco Berry contro Nicolò Brigante
Clima teso anche tra Marco Berry e Nicolò Brigante:
- Nicolò accusa Marco per la nomination
- Berry critica i comportamenti eccessivi dei giovani dopo una serata “troppo sopra le righe”
Confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane
Momento intenso tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane:
- Lei sostiene che la relazione fosse una finzione
- Lui dichiara di essere ancora innamorato
Nonostante i sentimenti reciproci, Antonella è decisa a chiudere.
Nomination: chi rischia l’eliminazione
Le nomination hanno portato al televoto:
- Alessandra Mussolini
- Francesca Manzini
- Marco Berry
- Lucia Ilardo
Tra i voti più discussi:
- Renato che nomina Lucia dopo il bacio (definito “bacio di Giuda”)
- Forti tensioni tra i concorrenti dei gruppi Gold ed Economy
Nuovi equilibri nella Casa
- Giovanni Calvario diventa capitano del gruppo Gold
- Alessandra Mussolini guida il gruppo Economy
Intanto, il GF annuncia possibili provvedimenti disciplinari per la violazione del regolamento sul segreto della stanza.