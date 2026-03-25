A cura di Annalisa Accardo

È andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip pienissima di emozioni e colpi di scena.

Eliminazione: fuori Dario Cassini

Dopo una settimana intensa, il primo eliminato di questa edizione è stato Dario Cassini. Un’uscita che, secondo Cesara Buonamici, “era nell’aria”.

Scontro acceso tra Dario Cassini e Antonella Elia

Protagonisti della serata anche Antonella Elia e Dario Cassini, al centro di una lite surreale legata a delle pillole della pressione.

  • Le medicine sono state ritrovate nel beauty della Elia
  • Antonella ha negato ogni responsabilità
  • Cassini ha accusato apertamente un furto

La tensione è salita alle stelle, con accuse reciproche e versioni contrastanti.

Lite Mussolini–Volpe: interviene Selvaggia Lucarelli

Altro momento caldo: il confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Motivo dello scontro? Ancora una volta le medicine: Adriana si è detta infastidita dai richiami mattutini del GF per ricordare ad Alessandra di prenderle.

A sorpresa, Selvaggia Lucarelli ha difeso la Mussolini, accusando la Volpe di una battuta sessista.

Flirt e gelosie: scoppia il primo bacio

Nella Casa nascono le prime dinamiche sentimentali:

  • Complicità crescente tra Nicolò Brigante e Ibiza Altea
  • Primo bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

La reazione di Ibiza non si è fatta attendere: ha accusato Lucia di essere “leggera”, scatenando polemiche.

  • Lucarelli ha difeso Lucia
  • Buonamici ha insinuato che il bacio possa essere strategico (Lucia è in nomination)

Il dramma di Ibiza Altea commuove la Casa

Momento toccante dedicato a Ibiza Altea, che ha raccontato il suo passato:

Argomenti

  • La perdita del compagno in un incidente stradale
  • Il figlio Angel rimasto senza padre a soli sei mesi

Una clip con una lettera della suocera e immagini del bambino ha emozionato tutti.

Francesca Manzini divide il gruppo

Francesca Manzini continua a far discutere:

  • Alcuni concorrenti la considerano costruita
  • Altri la difendono

Anche Selvaggia Lucarelli ha criticato il suo atteggiamento, preferendo i suoi personaggi alla sua persona.

Marco Berry contro Nicolò Brigante

Clima teso anche tra Marco Berry e Nicolò Brigante:

  • Nicolò accusa Marco per la nomination
  • Berry critica i comportamenti eccessivi dei giovani dopo una serata “troppo sopra le righe”

Confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Momento intenso tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane:

  • Lei sostiene che la relazione fosse una finzione
  • Lui dichiara di essere ancora innamorato

Nonostante i sentimenti reciproci, Antonella è decisa a chiudere.

Nomination: chi rischia l’eliminazione

Le nomination hanno portato al televoto:

  • Alessandra Mussolini
  • Francesca Manzini
  • Marco Berry
  • Lucia Ilardo

Tra i voti più discussi:

  • Renato che nomina Lucia dopo il bacio (definito “bacio di Giuda”)
  • Forti tensioni tra i concorrenti dei gruppi Gold ed Economy

Nuovi equilibri nella Casa

  • Giovanni Calvario diventa capitano del gruppo Gold
  • Alessandra Mussolini guida il gruppo Economy

Intanto, il GF annuncia possibili provvedimenti disciplinari per la violazione del regolamento sul segreto della stanza.

 