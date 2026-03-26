Milly Carlucci apre ai casting di Ballando con le Stelle 2026: Pierpaolo Pretelli tra i possibili concorrenti?

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ancora lontana, ma il fermento attorno al cast è già iniziato. Milly Carlucci, attualmente impegnata con Canzonissima, tornerà a concentrarsi sul celebre dancing show di Rai1 a partire da maggio, quando inizieranno ufficialmente i colloqui con i possibili concorrenti.

Cambio location per Ballando con le Stelle 2026

Una delle principali novità della prossima stagione riguarda la location: per la prima volta, il programma non sarà più ospitato all’Auditorium Rai del Foro Italico, ma si sposterà negli studi Rai di Saxa Rubra. Un cambiamento significativo che potrebbe segnare una nuova fase per lo storico show.

Pierpaolo Pretelli si candida in diretta TV

Durante una recente ospitata a La Vita in Diretta, il conduttore Alberto Matano ha colto l’occasione per “spingere” l’amico Pierpaolo Pretelli verso la pista da ballo. “Ho qui un pretendente che verrebbe anche a piedi…”, ha scherzato Matano, facendo riferimento anche al passato televisivo di Pretelli al Grande Fratello Vip.

La risposta di Milly Carlucci è stata diplomatica ma aperta: “Fino alla fine di aprile siamo in onda con Canzonissima, a maggio riprendiamo i colloqui… Ci siamo già dati appuntamento”.

Il “do ut des” di Milly Carlucci ad Alberto Matano

Per alleggerire il momento, Milly Carlucci ha rilanciato con ironia proponendo uno scambio: “Allora tu vieni a cantare a Canzonissima o a ballare a Ballando… do ut des!”.