Elettra Lamborghini sbotta contro Simona Izzo a Canzonissima: "Ma vaffa***lo!". Cos'è succcesso

Momento di grande emozione e tensione nella seconda puntata di Canzonissima, dove gli artisti in gara hanno dedicato le loro esibizioni a persone e ricordi speciali. Tra i protagonisti assoluti della serata c’è stata Elettra Lamborghini, che ha toccato il pubblico con una dedica molto personale, seguita però da un acceso botta e risposta con Simona Izzo.

La dedica di Elettra Lamborghini alla cavalla Lolita

Durante la puntata, Elettra Lamborghini ha scelto di interpretare Alta Marea di Antonello Venditti, dedicandola alla sua cavalla Lolita, scomparsa sei anni fa.

La cantante ha raccontato con grande sincerità il legame profondo che le univa: “Per me Lolita è stata un vero amore. Avevo dieci anni quando me l’hanno regalata ed è stata con me per tanti anni. Lei mi ha salvato la vita”.

Un racconto intenso, fatto di ricordi d’infanzia, momenti difficili e affetto incondizionato: “Da piccola mi sono sentita spesso sola e non capita e lei è stata la mia più grande amica. Nei miei momenti bui c’era sempre lei”.

L’emozione è stata palpabile e, al termine dell’esibizione, la cantante ha faticato a trattenere le lacrime.

Il commento di Simona Izzo e la reazione di Elettra

Dopo la performance, Elettra Lamborghini ha raggiunto il centro dello studio insieme a Milly Carlucci per ascoltare i giudizi della giuria. A prendere per prima la parola è stata Simona Izzo, che ha commentato l’outfit dell’artista, paragonandolo al mito delle sirene dell’Odissea: “Questo bell’abito da sirena, che racconta il mito di Ulisse…”.

Un intervento che ha spiazzato la cantante, ancora profondamente coinvolta emotivamente. La reazione di Elettra Lamborghini è stata immediata e senza filtri: “Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffa***lo! Qui stiamo parlando della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse”.

L’intervento di Milly Carlucci e Francesca Fialdini

A cercare di calmare gli animi è stata Milly Carlucci, che ha spiegato: “Oggi Elettra è concentrata da un’altra parte”.

Ma il momento più empatico è arrivato con l’intervento di Francesca Fialdini, che ha riportato l’attenzione sul significato della dedica: “Ti capisco perfettamente… forse questo abito è uno scudo, ma stasera sei meravigliosa perché mostri i tuoi sentimenti”.

Parole che hanno colpito profondamente la cantante, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Scusatemi, non piango mai, ma gli animali sono angeli… lei mi ha salvata”.