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Gf Vip: Francesca Manzini attratta da Raimondo Todaro, ma lui frena. Chi è la sua misteriosa fidanzata

Gf Vip: Francesca Manzini attratta da Raimondo Todaro, ma lui frena. Chi è la sua misteriosa fidanzata

Al GF Vip, il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro continua a far parlare. Tra sguardi intensi e momenti di complicità, la comica sembra sempre più attratta dal ballerino, che però mantiene le distanze: «Alla mia compagna non farebbe piacere», ha spiegato

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Al Grande Fratello Vip, il legame tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro sta catturando l’attenzione del pubblico. Tra complicità, confidenze e sguardi intensi, i due concorrenti sono diventati protagonisti di numerose chiacchiere all’interno della Casa.

La notte in suite tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro

Uno dei momenti più discussi è stata la notte trascorsa insieme in suite. Nonostante la vicinanza, tra i due non è successo nulla: il ballerino ha dormito sul divano, rispettando i confini.

In confessionale, Francesca Manzini ha confessato il suo stato d’animo: «Raimondo ci piace, ma non mi deve piacere e non mi può piacere!».

Questo sentimento non è passato inosservato agli altri concorrenti. Alessandra Mussolini ha commentato: «Gli sguardi più intensi e sensuali li ha Francesca nei confronti di Raimondo. Lei si sta aprendo, ma lo ha fatto dormire sul divano».

Anche Antonella Elia, con il suo tipico tono ironico, ha aggiunto: «Francesca fa la monaca di Monza, ma è un vulcano che sta per eruttare».

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Il motivo per cui Raimondo Todaro non ha dormito con Francesca Manzini

In studio, Ilary Blasi ha chiesto direttamente a Raimondo Todaro perché non avesse condiviso il letto con Francesca. Il ballerino ha spiegato: «Penso che se fossi al posto della mia compagna, non mi farebbe piacere vederla a letto con un altro».

Chi è la nuova compagna di Raimondo Todaro?

Durante una conversazione nella Casa, Raimondo Todaro ha rivelato di essere fidanzato, ma senza svelare l’identità della sua compagna: «La mia fidanzata deve rimanere top secret».

Alcune indiscrezioni sui social indicano che potrebbe trattarsi di una giovane donna di Catania, al di fuori del mondo dello spettacolo e della danza. Tuttavia, queste informazioni non sono confermate ufficialmente dal ballerino. 

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