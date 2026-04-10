Fedez annuncia la gravidanza di Giulia Honegger: terzo figlio in arrivo per il rapper

Una dolce immagine condivisa sui social ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media: la compagna di Fedez, Giulia Honegger, appare in riva al mare con il pancione in evidenza, in uno scatto pubblicato su Instagram che sembra confermare l’arrivo di un nuovo bambino per il rapper.

La famiglia di Fedez si allarga

Per Fedez si tratta del terzo figlio. L’artista è già padre di Leone e Vittoria, avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.

Secondo quanto riportato anche da indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la coppia sarebbe pronta a iniziare un nuovo capitolo familiare, segnando un cambiamento importante nella vita privata del rapper. Argomenti fedez

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Chi è Giulia Honegger

L’attenzione mediatica si è inevitabilmente concentrata anche su Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez, di cui fino a poco tempo fa si conosceva relativamente poco.

Giulia è una giovane imprenditrice milanese, attiva nel settore della moda. Nella città di Milano ha co-fondato, insieme all’amica Savoldi Bellavitis, il brand Ayme, un progetto creativo che unisce due visioni complementari del fashion design.

Il marchio viene descritto come l’incontro tra due personalità differenti ma armoniche: da un lato una ricerca estetica minimalista e raffinata, dall’altro un approccio più audace e sperimentale. Il risultato è una linea di abbigliamento che punta a rappresentare una creatività a 360 gradi, con uno stile contemporaneo e profondamente legato al Made in Italy.