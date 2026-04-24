Barbara D'Urso–Mediaset, scontro totale e accuse incrociate: arrivano le smentite e la replica della conduttrice

Secondo quanto riportato da La Stampa, nelle ultime ore sarebbe emersa una presunta azione legale avviata da Barbara D’Urso nei confronti di Mediaset, a tre anni di distanza dalla conclusione del suo rapporto con l’azienda di Cologno Monzese.

Nel medesimo articolo, il quotidiano ha anche citato un dettaglio che ha acceso il dibattito mediatico: la conduttrice, durante la sua permanenza in azienda, “avrebbe avuto l’obbligo di far approvare preventivamente l’elenco di tutti gli ospiti delle sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin”.

La replica di Mediaset

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale del gruppo televisivo. Attraverso una nota dell’avvocato Andrea Di Porto, Mediaset ha respinto integralmente le accuse: “L’Azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora D’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate”.

Nel comunicato, l’azienda ribadisce inoltre di aver sempre operato “nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale”, dichiarandosi fiduciosa sull’esito della controversia.

La posizione di Fascino PGT

A intervenire sulla vicenda è stata anche Fascino PGT, la società di produzione riconducibile a Maria De Filippi, che ha voluto chiarire la propria posizione tramite ANSA e successivamente anche a Fanpage.

La società ha smentito in modo netto qualsiasi coinvolgimento nella gestione degli ospiti dei programmi di Barbara D’Urso: “Con forza di non aver mai avuto liste di approvazione per i personaggi dei suoi programmi destinati alle trasmissioni di Barbara D’Urso ai tempi del suo impiego a Cologno Monzese: non esistono liste”.

E ancora: “Mai state liste, non c’era nessun passaggio intermedio tra noi e i programmi di Barbara D’Urso”.

La reazione di Barbara D’Urso

Nel frattempo, poche ore dopo la diffusione delle notizie, Barbara D’Urso è intervenuta direttamente sui social, pubblicando una storia su Instagram in cui ha commentato la vicenda senza entrare nei dettagli: “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”.