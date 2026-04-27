Tina Cipollari a Verissimo si commuove: la lettera del figlio Francesco e il racconto della separazione da Kikò Nalli

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha mostrato un lato profondamente inedito e più intimo del suo carattere.

Accanto a lei anche Francesco Nalli, uno dei tre figli avuti dall’ex marito Kikò Nalli, che ha raccontato il suo percorso di studi nel mondo della recitazione e il rapporto autentico con la madre.

“Sono stata una mamma ansiosa”: il racconto di Tina Cipollari

Durante l’intervista, Tina Cipollari ha ripercorso il suo ruolo di madre con grande sincerità: “Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all’esasperazione. Poi, con il tempo, mi sono un pochino calmata”.

La showgirl ha parlato dei suoi figli Francesco, Mattias e Gianluca, sottolineando come la maternità abbia rappresentato una parte centrale della sua vita, vissuta tra amore totale e forte apprensione.

La separazione da Kikò Nalli: una scelta condivisa

Uno dei momenti più intensi dell’intervista è stato il racconto della separazione da Kikò Nalli, affrontata con maturità da entrambi. “La decisione di separarci, in cuor nostro, l’avevamo già presa, ma nessuno dei due aveva il coraggio di dirlo. Ci siamo promessi che non saremmo mai venuti meno ai nostri doveri di genitori”.

Tina Cipollari ha spiegato come, dopo la separazione, sia stato trovato un equilibrio familiare stabile, senza fratture nel rapporto con i figli: “Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche lì”.

Le parole del figlio Francesco: “Se mamma avesse un nuovo compagno non avrei problemi”

In studio, Francesco Nalli ha raccontato anche il momento in cui lui e i fratelli hanno appreso la decisione dei genitori: “Ci convocarono in casa con i miei fratelli. Loro ci sono rimasti male, io meno. Ci fecero delle promesse e non è cambiato nulla”. Argomenti uomini e donne

Il giovane ha poi aperto con serenità al futuro sentimentale della madre: “Se mamma trovasse un uomo, almeno per me non ci sarebbero problemi”.

La lettera commovente del figlio: “Se oggi sono quello che sono è grazie a te”

Uno dei momenti più emozionanti della puntata è stato quando Francesco Nalli ha letto una lettera dedicata alla madre: “Cara mamma, volevo dirti grazie. Grazie per ogni sacrificio, per ogni momento in cui hai messo noi al primo posto, anche quando eri stanca o avevi mille pensieri”.

Parole che hanno profondamente colpito Tina Cipollari, visibilmente commossa in studio.

L’emozione di Tina Cipollari: “I figli sono il dono più grande”

Con la voce rotta dall’emozione, Tina Cipollari ha confidato una delle sue paure più profonde: “I figli sono il dono più bello e più grande che la vita possa dare ad una donna. Penso che se dovessi venire a mancare ora, li lascerei quando ancora li devo vedere realizzati”.

Il futuro e l’idea di diventare nonna

Tra i momenti più leggeri dell’intervista, anche una battuta sul futuro da nonna: “Se mi vedo nonna? Non penso che ci arriverò… non si sa mai?”. Una chiusura ironica e tipica dello stile di Tina Cipollari, capace di alternare ironia e profondità emotiva.