Ascolti TV, Grande Fratello Vip in calo nel prime time: domina Montalbano

La serata televisiva di ieri ha offerto una nuova sfida tra fiction, talk show e intrattenimento, con risultati interessanti negli ascolti del prime time. A imporsi è stata la replica de Il Commissario Montalbano, mentre il Grande Fratello Vip 8 si è confermato in linea con i suoi dati stagionali.
I dati della prima serata
Su Canale 5, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 8 (clicca QUI per il resoconto) ha registrato 1.829.000 spettatori, con uno share del 15,5%. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua a mantenere una base solida di pubblico, pur senza dominare la serata.
La vittoria del prime time è andata alla replica de Il Commissario Montalbano, trasmessa su Rai1, che ha conquistato 3.007.000 spettatori con uno share del 17,4%, confermandosi ancora una volta una delle fiction più amate dal pubblico italiano.
Talk, inchieste e intrattenimento
Ottimi risultati anche per i programmi di approfondimento e intrattenimento:
Argomenti
- Su Rai2, Belve ha interessato 1.502.000 spettatori, pari al 10,2% di share
- Su Italia1, Le Iene presentano: Inside ha raccolto 977.000 spettatori con l’8,1%
- Su Rai3, FarWest ha ottenuto 627.000 spettatori (4,2%)
- Su Rete4, È Sempre Cartabianca ha totalizzato 398.000 spettatori (3,1%)
In crescita anche il talk politico di La7: DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, ha raggiunto 1.533.000 spettatori, pari al 9,8% di share, confermandosi tra i programmi più seguiti della rete.
Le altre reti
Nel panorama dei canali secondari:
- Su Tv8, Italia’s Got Talent ha registrato 292.000 spettatori (1,8%)
- Sul Nove, il documentario Chernobyl – Nuove Verità ha interessato 223.000 spettatori, con l’1,3% di share