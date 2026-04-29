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Ascolti TV, Grande Fratello Vip in calo nel prime time: domina Montalbano

Ascolti TV, Grande Fratello Vip in calo nel prime time: domina Montalbano

Il Grande Fratello Vip 8 registra ascolti stabili ma viene superato da Il Commissario Montalbano, che domina il prime time

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La serata televisiva di ieri ha offerto una nuova sfida tra fiction, talk show e intrattenimento, con risultati interessanti negli ascolti del prime time. A imporsi è stata la replica de Il Commissario Montalbano, mentre il Grande Fratello Vip 8 si è confermato in linea con i suoi dati stagionali.

I dati della prima serata

Su Canale 5, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 8 (clicca QUI per il resoconto) ha registrato 1.829.000 spettatori, con uno share del 15,5%. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua a mantenere una base solida di pubblico, pur senza dominare la serata.

La vittoria del prime time è andata alla replica de Il Commissario Montalbano, trasmessa su Rai1, che ha conquistato 3.007.000 spettatori con uno share del 17,4%, confermandosi ancora una volta una delle fiction più amate dal pubblico italiano.

Talk, inchieste e intrattenimento

Ottimi risultati anche per i programmi di approfondimento e intrattenimento:

Argomenti

  • Su Rai2, Belve ha interessato 1.502.000 spettatori, pari al 10,2% di share
  • Su Italia1, Le Iene presentano: Inside ha raccolto 977.000 spettatori con l’8,1%
  • Su Rai3, FarWest ha ottenuto 627.000 spettatori (4,2%)
  • Su Rete4, È Sempre Cartabianca ha totalizzato 398.000 spettatori (3,1%)

In crescita anche il talk politico di La7: DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, ha raggiunto 1.533.000 spettatori, pari al 9,8% di share, confermandosi tra i programmi più seguiti della rete.

Le altre reti

Nel panorama dei canali secondari:

  • Su Tv8, Italia’s Got Talent ha registrato 292.000 spettatori (1,8%)
  • Sul Nove, il documentario Chernobyl – Nuove Verità ha interessato 223.000 spettatori, con l’1,3% di share

 

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