Ascolti TV, Grande Fratello Vip in calo nel prime time: domina Montalbano

La serata televisiva di ieri ha offerto una nuova sfida tra fiction, talk show e intrattenimento, con risultati interessanti negli ascolti del prime time. A imporsi è stata la replica de Il Commissario Montalbano, mentre il Grande Fratello Vip 8 si è confermato in linea con i suoi dati stagionali.

I dati della prima serata

Su Canale 5, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 8 (clicca QUI per il resoconto) ha registrato 1.829.000 spettatori, con uno share del 15,5%. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua a mantenere una base solida di pubblico, pur senza dominare la serata.

La vittoria del prime time è andata alla replica de Il Commissario Montalbano, trasmessa su Rai1, che ha conquistato 3.007.000 spettatori con uno share del 17,4%, confermandosi ancora una volta una delle fiction più amate dal pubblico italiano.

Talk, inchieste e intrattenimento

Ottimi risultati anche per i programmi di approfondimento e intrattenimento: Argomenti grande fratello

Su Rai2 , Belve ha interessato 1.502.000 spettatori , pari al 10,2% di share

, ha interessato , pari al Su Italia1 , Le Iene presentano: Inside ha raccolto 977.000 spettatori con l’ 8,1%

, ha raccolto con l’ Su Rai3 , FarWest ha ottenuto 627.000 spettatori (4,2%)

, ha ottenuto (4,2%) Su Rete4, È Sempre Cartabianca ha totalizzato 398.000 spettatori (3,1%)

In crescita anche il talk politico di La7: DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, ha raggiunto 1.533.000 spettatori, pari al 9,8% di share, confermandosi tra i programmi più seguiti della rete.

Le altre reti

Nel panorama dei canali secondari: