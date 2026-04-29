Elena Santarelli a Belve attacca Chiara Ferragni sul Pandoro Gate e punge Fedez: “Sono molto delusa”

Nella nuova puntata di “Belve”, andata in onda martedì 28 aprile, Elena Santarelli si è resa protagonista di un’intervista dai toni molto accesi. Nelle anticipazioni diffuse, la showgirl non ha risparmiato giudizi netti su temi delicati come il cosiddetto Pandoro Gate e alcune dinamiche del mondo della beneficenza e dello spettacolo.

Il caso “Pandoro Gate” e le parole su Chiara Ferragni

Interpellata da Francesca Fagnani sull’impegno nella raccolta fondi per la ricerca, Santarelli ha raccontato la sua esperienza personale, approfittandone per lanciare una dura critica a Chiara Ferragni.

Le sue parole sono state particolarmente dirette: «Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità».

La showgirl ha poi aggiunto: «Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca».

La frecciata a Fedez: “Poverina, guarda chi si è trovata in casa”

Nel corso dell’intervista, Elena Santarelli ha affrontato anche il tema dell’ex coppia più esposta del panorama social italiano, entrando nel merito della precedente ospitata di Fedez a “Belve”.

La sua dichiarazione è stata pungente: «Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: “ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”».

Il racconto personale su Bernardo Corradi

Accanto ai toni più polemici, l’intervista ha mostrato anche momenti più leggeri legati alla vita privata con il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. Santarelli lo ha definito senza esitazioni: «Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio!».

Parlando del loro rapporto, ha raccontato con ironia un episodio legato alla gelosia: «Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!».

E ha scherzato aggiungendo: «Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!».