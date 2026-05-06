GF Vip, caos nella Casa: Alessandra Mussolini pronta a lasciare dopo 6 nomination, poi l'attacco a Elia e Berry

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la settimana di Alessandra Mussolini si è trasformata in un vero e proprio terremoto emotivo. Sei coinquilini l’hanno nominata, mettendola in difficoltà e spingendola a valutare seriamente l’addio al reality.

Crisi e ripensamento: “Ho fatto le valigie”

Valigie pronte e morale a terra: Mussolini era convinta di lasciare la Casa. Poi il colpo di scena.

«Ho fatto le valigie perché ero convinta di andar via, però dopo aver visto Antonella Elia e Marco Berry parlare e confabulare, ho deciso di rimanere», ha dichiarato.

Una decisione che ha trasformato il momento di crisi in una nuova sfida televisiva, accendendo ulteriormente le dinamiche del gioco.

Lo scontro nella Casa: tensione alle stelle

Il clima nella Casa è sempre più teso. Alessandra Mussolini non ha nascosto il suo malessere: «Mi sono sempre divertita, ma sono diventata insofferente. Quando sento alcune voci, mi sento male, c’è un rigetto».

Poi l’affondo personale contro Antonella Elia: «La sua voce alta mi ha riportato alla memoria momenti difficili della mia infanzia».

Il rapporto tra le due sembra ormai irreparabile: «Non credo nel perdono. Ci sono persone che chimicamente non si prendono. Io non sopporto più Antonella e Marco».

Durissimo anche il confronto con Marco Berry: «Sei di una cattiveria disarmante, come persona non mi piaci». Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

Le repliche: accuse e ironia

La risposta degli altri concorrenti non si è fatta attendere.

Antonella Elia ha respinto le accuse: «Lei ci prende in giro continuamente, dal primo giorno. Odio la sua ipocrisia».

Marco Berry, invece, ha scelto l’ironia: «La chiamo Abelarda Prunotti e a lei fa impazzire. Questa Casa è troppo piccola per il suo ego».

Il retroscena: il ruolo di Raimondo Todaro

A leggere le dinamiche del gruppo è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha acceso i riflettori su Raimondo Todaro: «Sta giocando molto bene: nomina Alessandra Mussolini, poi però la consola e la convince a restare perché siete una famiglia».

Un’analisi che apre nuovi scenari sulle strategie interne alla Casa e sul possibile evolversi delle alleanze.

Grande Fratello Vip: cosa succederà ora?

La permanenza di Alessandra Mussolini promette nuove tensioni e colpi di scena. Con equilibri sempre più fragili e rapporti ormai compromessi, il reality entra in una fase decisiva.

Il pubblico resta in attesa: la prossima puntata potrebbe cambiare tutto.