Emma Marrone parla del rapporto con Stefano De Martino: "Siamo amici, ci sentiamo spesso..."

Emma Marrone non è solo una delle cantanti più ascoltate d’Italia, ma anche un’icona di autenticità e forza. Con la sua ironia, schiettezza e talento, ha conquistato il pubblico, diventando una vera e propria “ragazza del popolo” amata da generazioni diverse.

Il rapporto con Stefano De Martino e la loro amicizia

Intervistata da Vanity Fair, Emma Marrone ha parlato non solo della sua carriera, ma anche del rapporto con il proprio corpo e dell’amore, spesso al centro del gossip.

Oggi la cantante è single, ma negli anni le sue relazioni hanno fatto parlare molto. Tra queste, spicca quella con Stefano De Martino. I due sono stati una delle coppie più amate nate all’interno di Amici e, anche a distanza di anni dalla fine della loro storia, molti fan sperano ancora in un ritorno di fiamma.

Nonostante la separazione, Emma e Stefano hanno mantenuto un rapporto di amicizia solido. La cantante ha raccontato: “Siamo amici, quindi gliel’ho già dato. Ci siamo sentiti e gli ho detto: ‘Mi raccomando, preparati’. E lui infatti mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani. Si sta preparando seriamente. Sono molto contenta per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ti cambia anche la vita”.

Riguardo alle critiche che inevitabilmente arriveranno, Emma ha aggiunto: “Quando fai le cose con sincerità e con il cuore pulito, allora non devi avere paura”.

Le sfide con il proprio corpo e il messaggio di resilienza

Emma Marrone ha anche parlato apertamente delle critiche ricevute riguardo al suo corpo, frutto di esperienze di salute delicate: “Chi ha vissuto quello che ho vissuto io sa cosa significa perdere il controllo del proprio corpo. Nel mio caso non è stato ‘tolto il tumore e basta’: mi è stato tolto un organo fondamentale, e da lì sono iniziati altri problemi. Molte persone non sanno nemmeno a cosa servano davvero le ovaie, che non servono solo per avere figli, ma regolano praticamente tutto”.

Nonostante diete e sport, Emma sottolinea come il corpo a volte abbia una propria volontà: “Posso fare tutte le diete del mondo, tutto lo sport possibile, ma il mio corpo a volte decide di essere gonfio, pieno di ritenzione idrica, e io non posso farci niente. Ci saranno sempre persone che lo commenteranno: ‘È dimagrita troppo, è ingrassata’, ma mi basta ricevere il messaggio di una donna che mi scrive: ‘Grazie a te vedo che ce la posso fare’”.

Come Emma Marrone rispetta se stessa

La cantante ha spiegato il suo approccio al benessere: “Cerco di nutrirlo bene, di fare sport, di avere una vita sana, ma nel mio caso non basta. Forse ne meriterei un altro, o forse no. Ma questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e a me basta. Quando guardo le persone, non guardo il fisico: guardo gli occhi, ascolto quello che dicono. Il corpo delle donne, lo ripeto, non dovrebbe mai essere giudicato”.