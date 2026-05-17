GF Vip, caos nella Casa: Raul Dumitras e Renato Biancardi arrivano quasi alle mani. Cos'è successo

La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip entra nel vivo e, a pochi giorni dalla chiusura del reality, la tensione nella Casa resta altissima. Con soli sette concorrenti rimasti, gli equilibri sono sempre più fragili e ogni episodio rischia di trasformarsi in uno scontro acceso.

Nelle ultime ore, infatti, un nuovo litigio ha coinvolto Renato e Raul, protagonisti di una discussione nata da una battuta rivolta a Lucia durante una serata organizzata dal programma.

La battuta su Lucia scatena la scintilla

Tutto sarebbe accaduto nel corridoio tra la Casa e il Localino, dove i finalisti stavano partecipando a una cena di gala. Secondo quanto riportato, Raul, passando dietro Lucia, avrebbe commentato ironicamente il suo abito semi-trasparente con un secco: “Interessante”. Argomenti grande fratello

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Una frase apparentemente leggera, ma che ha immediatamente acceso la reazione di Renato, già coinvolto emotivamente con Lucia e sempre più geloso della sua vicinanza agli altri concorrenti.

Lo scontro tra Renato e Raul: accuse e provocazioni

La situazione è rapidamente degenerata. Renato ha accusato l’amico di mancanza di rispetto, esplodendo in un duro sfogo: “Un mio amico può dire alla persona con cui passo le notti ‘che bel didietro interessante’?”.

La replica di Raul non si è fatta attendere, con toni altrettanto accesi: “Io parlo quando mi pare. Hai fatto una figuraccia. Quando parli ti impappini e sbatti le porte per fare paura a chi?”.

Da quel momento il confronto è diventato sempre più duro, con i due concorrenti vicini allo scontro fisico e gli altri coinquilini costretti a intervenire per separarli.

Il confronto si accende: gelosia e vecchi attriti

Nel corso della lite sono emersi anche vecchi dissapori e accuse incrociate. Raul ha ribadito di non sentirsi in competizione: “Fino a quattro giorni fa non la calcolavi neanche di giorno, ci andavi solo di notte”.

A sua volta, Renato ha cercato di mettere in discussione i sentimenti del rivale per Lucia, chiedendogli apertamente se fosse interessato a lei. La risposta di Raul è stata provocatoria: “Se mi piaceva me la prendevo prima di te, sono cento volte più uomo di te”.

Interventi e tensione nella Casa

A evitare che la situazione degenerasse ulteriormente sarebbe intervenuto Raimondo Todaro, che ha provato a separare i due concorrenti mentre lo scontro si faceva sempre più acceso.

Anche Alessandra Mussolini interviene nelle dinamiche

A rendere ancora più movimentata la situazione è stata anche Alessandra Mussolini, che avrebbe continuato a intervenire nelle dinamiche della Casa, cercando di influenzare Lucia e spingerla a prendere le distanze da Renato, alimentando ulteriormente il clima di tensione.