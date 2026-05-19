Francesca Manzini e Soleil Sorge litigano a The Unknown: "A tutto c'è un limite!"

Nel corso della seconda puntata di The Unknown si è accesa una nuova dinamica di tensione che ha coinvolto due delle protagoniste più discusse del cast: Francesca Manzini e Soleil Sorge, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra prove fisicamente impegnative, scelte di squadra e convivenza forzata, il clima si è rapidamente surriscaldato.

La missione del giorno, apparentemente semplice, consisteva nel correre per le strade alla ricerca di un murales. Una prova che però ha messo in difficoltà proprio la componente meno atletica del gruppo.

La prova e le prime frizioni in squadra

Fin dalle prime ore della giornata, il ritmo della competizione ha evidenziato una netta frattura tra i concorrenti più competitivi e chi invece faticava a sostenere l’intensità della sfida.

Francesca Manzini, in evidente difficoltà fisica, ha più volte rallentato il passo dichiarando: “Ho la bronchite, non riesco”. Un rallentamento che non è passato inosservato al resto del gruppo.

La risposta di Soleil Sorge è stata immediata e diretta: “No, è una gara e si va forte”, sottolineando la natura competitiva della prova.

Lo scontro verbale e le accuse reciproche

Il confronto tra le due concorrenti è presto degenerato. Francesca Manzini ha replicato con tono risentito, arrivando a dichiarare: “Allora mi squalifico, andate sereni senza di me”, rimarcando la necessità di maggiore rispetto all’interno della squadra.

La tensione ha coinvolto anche gli altri partecipanti, che hanno ricordato come il gruppo si fosse già adattato più volte per supportare le difficoltà dell’imitatrice.

Nel confessionale, Soleil Sorge ha poi commentato con fermezza la situazione: “Va bene la crisi, ma a tutto c’è un limite”, lasciando intendere possibili conseguenze strategiche nella competizione.

La lite notturna: il “cuscino della discordia”

La tensione non si è esaurita durante la giornata. Anche la notte ha riservato nuovi attriti a causa della sistemazione disordinata nelle stanze, che ha costretto diversi concorrenti a dormire in condizioni di fortuna.

Il punto di rottura è arrivato quando Soleil Sorge, costretta su una brandina per la seconda notte consecutiva, ha preso un cuscino dal letto matrimoniale occupato da Francesca Manzini.

Il gesto ha scatenato una nuova discussione: “Almeno dammi il cuscino”, ha protestato Soleil, sottolineando la disparità nella gestione degli spazi. La situazione si è conclusa senza un vero accordo, con Soleil costretta a un ripiego improvvisato e il gruppo nuovamente diviso.