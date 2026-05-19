Lorenzo Salvetti dopo il trionfo ad Amici 25: “Tutto il premio lo investirò nella musica. Sanremo? Un pensiero concreto”

A soli 18 anni, il cantante Lorenzo Salvetti ha conquistato il pubblico e la giuria nella finale di Amici di Maria De Filippi, aggiudicandosi la vittoria contro il ballerino Alessio Di Ponzio. Un successo che gli ha permesso di portare a casa il premio finale da 150mila euro in gettoni d’oro, subito destinato a un obiettivo preciso: investire completamente nella sua carriera musicale.

“Tutto sulla musica”: la scelta di Lorenzo Salvetti dopo la vittoria

Il giovane artista ha le idee chiare sul suo futuro. In un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, ha dichiarato di voler reinvestire l’intera vincita nel proprio percorso artistico: “Sicuramente investirò tutto nel progetto musicale. Ho tanta voglia di puntare su questo percorso perché rappresenta un’opportunità enorme e non voglio sprecarla”.

Dal sogno di X Factor alla maturità artistica

Per Lorenzo Salvetti, il successo ad Amici arriva dopo un percorso già importante. Nel 2024, infatti, aveva raggiunto la finale di X Factor, classificandosi al quarto posto.

Ripensando a quell’esperienza, il cantante ha ammesso di aver vissuto momenti di incertezza: “Ero molto giovane, avevo 16 anni. Mi sono sentito catapultato in una realtà enorme e ho avuto dei dubbi. È stato normale sentirsi così”.

Il sostegno di Achille Lauro e il legame con X Factor

Durante il suo percorso a X Factor, Lorenzo ha lavorato con il vocal coach Achille Lauro, che ha celebrato la sua recente vittoria sui social.

Il giovane artista ha commentato con gratitudine: “Mi ha fatto molto piacere vedere le storie che ha pubblicato. È stata una figura importante per il mio percorso”.

Sanremo nel futuro e nuovi progetti discografici

Guardando avanti, Lorenzo non esclude la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, anche se il focus rimane sulla scrittura e sulla crescita artistica: “È sicuramente un pensiero. Per ora voglio scrivere tanto e lavorare. Poi, se arriverà il pezzo giusto, si vedrà”.

Nel frattempo è atteso il suo primo EP, “Stupida vita”, in uscita dal 22 maggio. Il progetto raccoglie un anno di lavoro e sperimentazione, con brani inediti e una forte componente cantautorale, affiancata da sonorità più moderne.

Tra i brani presenti anche “Roller Coaster”, nato dopo un lungo processo di selezione.

Le collaborazioni e i sogni nel cassetto

Nel progetto hanno contribuito anche produzioni di rilievo, tra cui il lavoro con Michele Canova, che ha dato al disco un’impronta più fresca e contemporanea. Tra i desideri futuri, Lorenzo ha già le idee chiare sulle collaborazioni dei sogni: Cesare Cremonini ed Elisa. Due nomi simbolo della musica italiana che rappresentano per lui un possibile traguardo artistico importante.