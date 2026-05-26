“Aiuto”, le urla di Belén Rodriguez e l'allarme dei vicini: la showgirl ricoverata in ospedale

Momenti di forte apprensione nella mattinata di lunedì 25 maggio a Milano, nel quartiere Brera, dove la conduttrice e showgirl Belén Rodriguez sarebbe stata soccorsa nella sua abitazione al termine di una situazione complessa che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Secondo quanto riportato da alcune testate, tra cui il Quotidiano Nazionale, l’allarme sarebbe scattato intorno alle ore 7 del mattino, quando alcuni residenti del condominio avrebbero segnalato urla e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

Sul posto sarebbero intervenuti rapidamente Polizia di Stato, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Gli agenti avrebbero trovato la conduttrice all’interno dell’abitazione, sola e barricata.

La situazione avrebbe richiesto una lunga fase di mediazione durata circa tre ore. Solo quando i vigili del fuoco si stavano preparando a forzare l’ingresso, la showgirl avrebbe deciso di aprire la porta.

Alcune ricostruzioni parlano di uno stato di forte alterazione psicofisica al momento dell’intervento. Successivamente, Belén Rodriguez sarebbe stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano per accertamenti e ricovero.

L’operazione ha provocato anche disagi alla viabilità della zona, con la strada temporaneamente chiusa per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza.

Il precedente e il tema della salute mentale

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle difficoltà personali già raccontate in passato dalla conduttrice.

Nel novembre 2025, in seguito a un’intervista pubblica, Belén Rodriguez era intervenuta sui social per parlare apertamente della sua salute mentale, dichiarando di aver sofferto nel tempo di attacchi di panico e depressione.

La showgirl aveva sottolineato come la gestione della fragilità personale sia particolarmente complessa quando si vive sotto i riflettori, dove ogni aspetto della vita privata può diventare oggetto di giudizio pubblico.

Le parole a “È sempre mezzogiorno”

Anche recentemente, lo scorso 13 maggio, ospite del programma di Antonella Clerici, la conduttrice aveva ribadito il tema della propria sensibilità emotiva, evidenziando come spesso la sua immagine pubblica non rifletta completamente il suo vissuto personale.

Una vicenda ancora in evoluzione

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni di Belén Rodriguez, mentre le informazioni circolate restano basate su ricostruzioni giornalistiche. La vicenda resta dunque in evoluzione e in attesa di eventuali aggiornamenti da fonti sanitarie o dalla diretta interessata.