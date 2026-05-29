Rai Estate 2026, rivoluzione nei palinsesti: tornano Insegno, Greco e Moreno

L’assenza di Barbara d’Urso dai Palinsesti Rai Estate 2026, presentati ieri mattina, continua a far discutere pubblico e addetti ai lavori. Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi su un possibile approdo in Rai, la storica conduttrice televisiva non compare ancora una volta tra i nomi scelti per la programmazione estiva.

Una situazione che appare sempre più curiosa, soprattutto considerando il grande numero di nuovi programmi e volti annunciati dalla Rai per la stagione estiva.

Il commento di Giuseppe Candela sui Palinsesti Rai

A sottolineare il malcontento è stato anche il giornalista Giuseppe Candela, che su X ha commentato ironicamente la conferenza stampa di presentazione del daytime estivo di Rai1: “Sto guardando la conferenza stampa di presentazione del daytime estivo di Rai1, c’è talmente tanta gente sconosciuta / ‘stimatissima da’ / ‘ma perché?’ (tranne alcuni casi) che sembrano usciti da un generatore casuale”.

Un commento che in poche ore ha acceso il dibattito social, con molti utenti che si chiedono come mai non sia stato trovato spazio per una professionista esperta e popolare come Barbara d’Urso.

Rai: “Nessun caso Barbara d’Urso, solo mancanza di spazio”

Solo pochi giorni fa, Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, aveva parlato della conduttrice in un’intervista ad Adnkronos, spiegando che non ci sarebbero retroscena o veti particolari dietro l’esclusione.

“Un progetto con Barbara d’Urso è stato valutato un anno fa, ma la composizione del perimetro editoriale spesso rende difficile trovare spazio per nuovi programmi”.

Il dirigente Rai ha poi aggiunto: “Dissi che avevo valutato un suo progetto, come quello di altri talent, ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi”.

Nuovi programmi Rai Estate 2026: da Bracconeri a Brumotti

Tra le novità dei Palinsesti Rai Estate 2026 figurano infatti diversi programmi inediti e numerosi nuovi conduttori.

Uno dei nuovi format è stato affidato a Fabrizio Bracconeri, mentre Vittorio Brumotti guiderà il nuovo programma Italia A/R.

Spazio anche alla versione estiva de La Vita in Diretta, affidata a Manuela Moreno, definita dal direttore Rai “una professionista in grado di condurre anche più ore in solitaria”.

Grande attenzione anche per UnoMattina Estate, che avrà addirittura sette conduttori coinvolti tra edizione news e daytime: Tiberio Timperi, Maria Soave, Greta Mauro, Gianpiero Scarpati, Alessandro Greco, Carolina Rey e Paola Cervelli.

Confermati poi anche Pino Insegno con Reazione a Catena e Peppone Calabrese con Camper.

Tutti i Palinsesti Rai Estate 2026

Ecco l’elenco completo dei programmi annunciati dalla Rai per l’estate 2026: