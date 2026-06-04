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Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nozze in arrivo? L'indiscrezione che fa impazzire i fan di Uomini e Donne

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nozze in arrivo? L'indiscrezione che fa impazzire i fan di Uomini e Donne

Secondo un’indiscrezione, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero pronti al matrimonio, mentre il loro silenzio alimenta le voci dei fan

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Negli ultimi giorni il nome di Rosa Perrotta è tornato al centro dell’attenzione mediatica insieme a quello del compagno Pietro Tartaglione. Secondo una nuova indiscrezione circolata online, la coppia sarebbe pronta a compiere il grande passo: il matrimonio.

A rilanciare il rumor è stato il sito Lollomagazine.it, che parla di un possibile “sì” imminente dopo anni di relazione, la nascita dei due figli e una proposta di matrimonio già avvenuta in passato ma più volte rimandata.

Il rumor: nozze imminenti dopo anni di attesa

Secondo quanto trapelato, le nozze potrebbero essere celebrate già questo mese. Una notizia che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan della coppia, tra le più seguite tra quelle nate nel programma Uomini e Donne.

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Rosa e Pietro, infatti, avevano già annunciato in passato l’intenzione di sposarsi, ma tra impegni familiari e professionali il matrimonio era stato rinviato più volte, alimentando curiosità e attesa sui social.

Una storia d’amore nata a Uomini e Donne

La relazione tra i due è nata nello studio del dating show di Maria De Filippi, dove Rosa ha partecipato come tronista. Da quel momento la loro storia è cresciuta lontano dalle telecamere, diventando una delle più solide e seguite dal pubblico televisivo e social.

Oggi la coppia è genitore di due bambini: Domenico Ethan e Achille Mattia, spesso protagonisti degli scatti condivisi sui social dai due genitori.

Il silenzio dei diretti interessati

A rendere ancora più interessante l’indiscrezione è il comportamento della coppia. Né Rosa PerrottaPietro Tartaglione hanno infatti confermato o smentito la notizia.

Un silenzio che molti fan interpretano come un possibile segnale positivo, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

 

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