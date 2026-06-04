Uomini e Donne, scontro dopo la rottura: Ernesto Passaro replica duramente a Cristiana Anania

La fine della storia d’amore tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continua a far discutere. Dopo mesi trascorsi insieme tra dichiarazioni romantiche, complicità e progetti condivisi, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno annunciato la separazione, dando però versioni differenti su quanto accaduto.

Cristiana Anania torna a parlare della rottura

Nei giorni scorsi, Cristiana Anania è intervenuta durante una diretta TikTok, riportata dall’esperta di gossip Daria Restaino, per chiarire ancora una volta le ragioni che hanno portato alla fine della relazione con Ernesto Passaro.

L’ex tronista ha ribadito che la rottura sarebbe stata causata principalmente da una forte incompatibilità caratteriale, spiegando che le differenze tra loro sarebbero diventate insostenibili con il passare del tempo. Argomenti uomini e donne

Tuttavia, nel corso della diretta, Cristiana ha anche lasciato intendere di essere in possesso di alcune presunte prove riguardanti comportamenti dell’ex fidanzato, pur scegliendo di non entrare nei dettagli. Una dichiarazione che ha inevitabilmente alimentato la curiosità dei fan e acceso nuove polemiche sui social.

Le indiscrezioni e la paparazzata di Ernesto

Ad alimentare ulteriormente il gossip è stata una recente paparazzata che avrebbe mostrato Ernesto Passaro in compagnia di altre ragazze poco dopo l’annuncio della separazione.

Un dettaglio che ha portato molti utenti a ipotizzare che dietro la fine della relazione possano esserci motivazioni diverse rispetto a quelle dichiarate ufficialmente da Cristiana. Al momento, però, nessuno dei due ex protagonisti di Uomini e Donne ha confermato tali indiscrezioni.

La replica di Ernesto Passaro sui social

Venuto a conoscenza delle ultime dichiarazioni dell’ex compagna, Ernesto Passaro ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso una lunga riflessione condivisa sui social.

Pur senza citare direttamente Cristiana, il messaggio è apparso a molti come una risposta alle sue parole: “La cosa più curiosa è vedere come alcune persone, quando si rendono conto di aver dato il peggio di sé e di non poter giustificare certi comportamenti, invece di assumersi le proprie responsabilità scelgano una strada molto più semplice: riscrivere la realtà”.

Nel lungo sfogo, Ernesto ha parlato di “versioni dei fatti fantasiose”, “mezze verità raccontate come verità assolute” e accuse utilizzate per distorcere la realtà.

“Le bugie hanno bisogno di essere alimentate continuamente”

L’ex volto di Uomini e Donne ha poi proseguito sostenendo che la verità non necessiti di continue modifiche o giustificazioni: “La verità non ha bisogno di essere decorata. Non ha bisogno di aggiungere mille dettagli, né di cambiare forma a seconda di chi ascolta. Le bugie, invece, sì. Hanno bisogno di essere alimentate continuamente”.