Ernesto Passaro coinvolto in un incidente finisce in ospedale: come sta l'ex volto di Uomini e Donne

Momenti di paura per Ernesto Passaro, ex protagonista di Uomini e Donne, che nelle scorse ore ha raccontato ai suoi follower di essere stato coinvolto in un incidente che lo ha costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

L’ex corteggiatore, noto al pubblico del dating show di Maria De Filippi per la relazione con Cristiana Anania, ha condiviso sui social alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ricevendo immediatamente centinaia di messaggi di affetto e sostegno.

La storia d’amore tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania

Ernesto Passaro e Cristiana Anania si erano conosciuti negli studi di Uomini e Donne, durante il percorso dell’ex tronista siciliana. Arrivata alla scelta finale con due corteggiatori, Federico Cotugno ed Ernesto, Cristiana aveva deciso di lasciare il programma proprio con quest’ultimo. Argomenti uomini e donne

La loro relazione era proseguita lontano dalle telecamere e i due avevano iniziato a costruire importanti progetti di vita insieme. Tuttavia, dopo circa tre mesi d’amore, la coppia aveva annunciato la separazione.

A spiegare i motivi della rottura era stata la stessa Cristiana Anania, che aveva parlato di profonde differenze caratteriali e della difficoltà di portare avanti il rapporto nonostante i passi importanti compiuti insieme, tra cui anche la scelta di prendere casa.

Le polemiche dopo la rottura

Dopo la fine della relazione, Ernesto Passaro si era ritrovato al centro di alcune polemiche social. L’ex volto di Uomini e Donne aveva infatti dovuto rispondere a presunte accuse di tradimento e alle critiche ricevute per alcune frecciatine pubblicate online.

Nonostante le discussioni, Ernesto ha continuato a mantenere un rapporto diretto con i suoi follower, aggiornandoli spesso sulla sua quotidianità.

L’incidente e il ricovero in ospedale

Nelle ultime ore, però, l’ex corteggiatore ha vissuto una situazione decisamente più delicata. Attraverso una Instagram Stories pubblicata direttamente dall’ospedale, Ernesto Passaro aveva fatto sapere di trovarsi al Pronto Soccorso, scrivendo: “Alla fine ci avete provato”.

Una frase che ha immediatamente preoccupato i fan, spingendoli a chiedere maggiori informazioni sulle sue condizioni.

Successivamente, Ernesto ha chiarito l’accaduto, spiegando di essere stato coinvolto in un incidente e ringraziando tutte le persone che gli hanno manifestato vicinanza: “Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi seguono e mi supportano per i tantissimi messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato oggi. Questa mattina ho avuto un incidente e sono stato in ospedale, ma leggere le vostre parole mi ha dato forza e conforto”.

Come sta oggi Ernesto Passaro

Fortunatamente, le condizioni dell’ex protagonista di Uomini e Donne non sembrano destare particolare preoccupazione. Lo stesso Ernesto ha infatti comunicato di essere stato dimesso e di poter fare ritorno a casa.

“Oggi si rientra a casa. Non volevo rientrare in queste condizioni, ma passerà anche questa”, ha scritto sui social, rassicurando definitivamente i fan che avevano seguito con apprensione l’evolversi della situazione.