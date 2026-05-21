Cristiana Anania, la verità sulla rottura con Ernesto Passaro dopo Uomini e Donne: “Perché ci siamo lasciati”

L’esperienza di Cristiana Anania a Uomini e Donne si è chiusa con una scelta che aveva fatto molto discutere: l’ex tronista aveva deciso di lasciare il programma insieme a Ernesto Passaro, dopo un percorso in cui era rimasta divisa tra lui e Federico Cotugno.

A distanza di mesi, Cristiana è tornata a parlare di quel periodo nel corso di un’intervista a RDS Next, ospite di Nicole Micoli e Piera Meloni, raccontando senza filtri le emozioni vissute dentro e fuori dal programma.

Le emozioni per Federico Cotugno e il giorno della scelta

Ripensando a quei momenti, Cristiana Anania ha ammesso che il giorno della scelta è stato particolarmente difficile dal punto di vista emotivo, soprattutto per il legame costruito con Federico Cotugno durante il percorso televisivo. Argomenti uomini e donne

“Il giorno del mio compleanno ero molto giù, mi aspettavo che la persona che poi avrei scelto mi facesse gli auguri, ma non è successo”, ha raccontato, aggiungendo quanto quel tipo di aspettative, anche se piccole, possano pesare in un contesto così intenso.

Parlando poi del momento della scelta, ha ricordato con grande sincerità la difficoltà di dire “no” a Federico: “Ho pianto tantissimo, è stato un momento brutto perché comunque è una persona che hai frequentato per mesi”. Nonostante tutto, ha ribadito di essere arrivata a quella decisione in modo consapevole, seguendo ciò che sentiva davvero, e di non aver mai avuto dubbi una volta uscita dal programma.

La storia con Ernesto Passaro e la convivenza

Usciti da Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno iniziato una relazione ufficiale, provando a costruire qualcosa di concreto anche nella quotidianità. I due hanno condiviso anche l’esperienza della convivenza, un passo importante che però non è bastato a far funzionare la relazione nel lungo periodo.

Con il passare del tempo, infatti, sono emerse differenze caratteriali sempre più evidenti. Cristiana ha spiegato come, a un certo punto, entrambi si siano trovati a interrogarsi sul futuro della coppia, rendendosi conto che non c’erano i presupposti per andare avanti.

“Quando ci sono tante divergenze caratteriali è difficile andare avanti”, ha spiegato durante l’intervista, sottolineando come nessuno dei due fosse disposto a scendere a compromessi.

La rottura e il bilancio finale

La relazione è durata circa tre mesi, un periodo intenso ma complesso, che si è concluso senza particolari strascichi ma con la consapevolezza di non essere compatibili nel lungo periodo.

Nonostante la fine della storia, Cristiana Anania ha mantenuto un tono positivo nel raccontare l’esperienza, definendola comunque un passaggio importante della sua crescita personale. Ha ribadito di provare ancora affetto per Ernesto Passaro, ma anche di aver compreso che, soprattutto a 23 anni, a volte è necessario andare avanti quando una relazione non funziona.