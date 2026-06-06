Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia le date ufficiali: ecco quando andrà in onda

Stefano De Martino rompe il silenzio e svela ufficialmente le date della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico, scelto come successore di Carlo Conti, ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali social, confermando quando si svolgerà la kermesse musicale più amata dagli italiani.

Carlo Conti aveva annunciato il passaggio di testimone

Durante la serata finale dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti aveva sorpreso il pubblico del Teatro Ariston annunciando il nome del suo erede alla conduzione della manifestazione.

Il prescelto è stato Stefano De Martino, un nome che da mesi circolava con insistenza tra indiscrezioni e rumors. Sul palco è andato in scena un caloroso abbraccio tra i due conduttori, simbolo del passaggio di consegne e dell'inizio di una nuova era per il Festival. Argomenti stefano de martino

Visibilmente emozionato, De Martino ha accettato la sfida con entusiasmo, iniziando immediatamente a lavorare all'organizzazione delle cinque serate che caratterizzeranno l'edizione 2027.

Le prime indiscrezioni: possibile ritorno di Maria De Filippi

Tra le voci che stanno circolando con maggiore insistenza, spicca quella che riguarda la possibile partecipazione di Maria De Filippi.

La celebre conduttrice potrebbe infatti affiancare Stefano De Martino in una delle serate del Festival, replicando un'esperienza già vissuta in passato accanto a Carlo Conti. Una presenza che rappresenterebbe un importante sostegno per uno dei talenti lanciati proprio dalla regina della televisione italiana.

Arriva la "serata Eurovision"? L'ipotesi prende quota

Tra le novità allo studio per il prossimo Festival ci sarebbe anche una significativa modifica al programma.

Secondo le prime indiscrezioni, il giovedì potrebbe essere dedicato a una speciale "serata Eurovision", durante la quale gli artisti in gara si sfiderebbero per conquistare un accesso privilegiato all'Eurovision Song Contest.

L'idea sarebbe quella di creare un percorso parallelo rispetto alla classica competizione sanremese, introducendo un ulteriore elemento di interesse per pubblico e addetti ai lavori.

Stefano De Martino direttore artistico: non mancano le critiche

Oltre al ruolo di conduttore, Stefano De Martino ricoprirà anche quello di direttore artistico del Festival.

Proprio questa doppia responsabilità ha generato diverse critiche sui social, dove alcuni utenti hanno espresso dubbi sulla sua esperienza nella selezione degli artisti e nella gestione artistica della manifestazione.

De Martino ha però risposto con grande serenità, spiegando di essere già al lavoro per individuare i cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston e assicurando che sarà affiancato da un team di professionisti esperti del settore.

Festival di Sanremo 2027: le date ufficiali

L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Stefano De Martino.

Il conduttore ha confermato che il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà da martedì 16 febbraio a sabato 20 febbraio 2027.

Una collocazione anticipata rispetto all'ultima edizione, che era andata in onda durante la prima settimana di marzo a causa della concomitanza con le Olimpiadi Invernali.

Con l'ufficializzazione delle date prende dunque forma il percorso che porterà alla prossima edizione della storica manifestazione musicale italiana, tra attese, novità e grandi aspettative per il debutto di Stefano De Martino alla guida dell'evento.