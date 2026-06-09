Temptation Island 2026 anticipa la partenza: quando andrà in onda e quante puntate sono previste

L’estate televisiva di Canale 5 si accende prima del previsto con uno dei programmi più attesi dal pubblico: Temptation Island 2026 potrebbe debuttare con un leggero anticipo rispetto alle previsioni iniziali.
Secondo le ultime indiscrezioni circolate online, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia non partirebbe più a luglio, ma già mercoledì 24 giugno, segnando così un avvio anticipato della programmazione estiva Mediaset.
Debutto anticipato per Temptation Island 2026
L’ipotesi più accreditata, diffusa sui social da Trashitaliano, indica una partenza fissata al 24 giugno, con l’obiettivo di inaugurare prima la stagione estiva televisiva.
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Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma l’indiscrezione ha già generato grande attenzione tra gli spettatori e sui social network, alimentando l’attesa per uno dei format più seguiti del palinsesto estivo.
Il successo del reality dei sentimenti
Temptation Island continua a rappresentare uno dei programmi più forti dell’estate televisiva italiana. La sua formula, ormai consolidata, si basa sul racconto delle relazioni di coppia messe alla prova in un contesto isolato, tra tentazioni, dubbi e confronti decisivi nei celebri falò di confronto.
Proprio questi elementi rendono il programma altamente virale, con clip e momenti chiave che spesso diventano trend sui social.
Struttura della nuova edizione
Secondo le informazioni trapelate, la nuova edizione di Temptation Island 2026 dovrebbe essere composta da sei puntate complessive, con una programmazione leggermente articolata:
Le prime tre puntate andrebbero in onda di mercoledì sera: 24 giugno e 1° e 8 luglio.
Le ultime tre puntate sarebbero invece spostate al lunedì sera: 13, 20 e 27 luglio.