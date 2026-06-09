The 50 Italia, nel cast della seconda edizione anche un'ex concorrente del GF Vip? L'indiscrezione

Gli episodi finali della prima edizione di The 50 Italia (vinta da Matteo Diamante) sono arrivati da pochi giorni su Amazon Prime Video, ma l’attenzione è già tutta rivolta alla seconda stagione del reality che ha messo alla prova 50 personaggi tra volti TV e creator digitali.

Tra i protagonisti della prima edizione abbiamo visto sfidarsi Paola Caruso, Antonella Elia, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, insieme ai creator Sespo e Valerio Mazzei.

Nel cast anche Jenny Guardiano, Aurora Baruto, Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci, Tony Renda, Alessia Pascarella, oltre a Giancarlo Danto, Simone Dell’Agnello, Francesco Nozzolino, Defe e Mila Suarez. Argomenti lucia ilardo

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The 50 Italia 2: casting già partito a Milano

Secondo le ultime informazioni, i provini per la seconda edizione di The 50 Italia sarebbero già iniziati a Milano nelle scorse settimane. La produzione è al lavoro per selezionare i nuovi 50 concorrenti che si sfideranno nelle prove fisiche e mentali del reality.

L’obiettivo è replicare e superare il successo della prima stagione, mantenendo il format basato su prove estreme e dinamiche di gruppo che spesso hanno messo in difficoltà i partecipanti.

Riprese previste a settembre: si torna nel castello

Le registrazioni della seconda edizione sarebbero previste per il mese di settembre. I concorrenti selezionati si ritroveranno nuovamente all’interno del castello, dove il reality verrà girato in circa otto giorni intensivi di competizione.

Prime indiscrezioni sul cast: spunta Lucia Ilardo

Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, una delle prime indiscrezioni arriva da Deianira Marzano, secondo cui tra i nomi selezionati per la nuova edizione ci sarebbe Lucia Ilardo. La ragazza è già nota al pubblico per la sua presenza a Temptation Island e successivamente al Grande Fratello Vip 8, dove ha fatto discutere per le dinamiche sentimentali legate a Raul Dumitras e Renato Biancardi.