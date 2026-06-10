Temptation Island 2026, Sabrina e Giovanni sono la terza coppia: crisi, dubbi e sospetti di tradimento

Manca sempre meno al debutto della quattordicesima edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in partenza il prossimo 24 giugno. Nelle scorse ore, attraverso i canali social ufficiali del programma, è stata annunciata la terza coppia che metterà alla prova il proprio amore davanti alle telecamere.

Dopo Sara e Gabriele e Francesca e Danilo, a entrare nel cast del programma sono Sabrina e Giovanni, una coppia siciliana che sta attraversando un momento particolarmente delicato della propria relazione.

Chi sono Sabrina e Giovanni, la terza coppia di Temptation Island 2026

Giovanni e Sabrina stanno insieme da sei anni e convivono. Tuttavia, negli ultimi mesi il loro rapporto è stato segnato da incomprensioni, dubbi e una crescente distanza emotiva. Argomenti temptation island

A scrivere alla redazione di Temptation Island è stato proprio Giovanni, che ha deciso di partecipare al programma per fare chiarezza su alcuni comportamenti della compagna che hanno incrinato la fiducia nei suoi confronti.

Le parole di Giovanni: “Ho perso la fiducia in lei”

Nel video di presentazione, Giovanni ha raccontato: “Mi chiamo Giovanni, vengo da Catania e nella vita vendo brioche in giro per la città con il mio carrettino ambulante. Sono fidanzato con Sabrina da sei anni e conviviamo. Scrivo io a Temptation Island perché ho dei dubbi e ho perso la fiducia nei suoi confronti. Mi ha chiesto delle pause, non sapeva se mi amasse ancora, anche la parte intima della nostra relazione si è raffreddata completamente”.

Il ragazzo ha poi aggiunto di aver iniziato a sospettare un possibile tradimento: “Ha sempre una scusa, una volta è il mal di testa, una volta il lavoro, sono stanca, ne cerca sempre una. Tutti questi suoi comportamenti mi hanno fatto pensare che mi tradisse con un’altra persona e mi sono messo in allerta per cercare di scoprire la verità che ancora oggi non so perché lei non mi ha confessato mai nulla”.

La confessione di Sabrina: “Non so più se sono innamorata”

Dal canto suo, Sabrina ha ammesso di vivere un forte momento di incertezza sentimentale, spiegando di non essere più sicura dei sentimenti che prova per il compagno.

Nel video di presentazione la giovane ha dichiarato: “Decido di partecipare a Temptation perché non sono più sicura di essere innamorata di lui. Nell’ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione e questa distrazione mi ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti, se voglio un uomo come lui al mio fianco oppure no”.