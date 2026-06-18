GF Vip, Lucia Ilardo punge il suo ex Rosario Guglielmi: "Commenta le corna altrui, ne avrei di cosa da dire..."

Da quando l’ottava edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio, Lucia Ilardo è tornata ad essere molto attiva sui social, e in particolare su X (ex Twitter).

Negli ultimi giorni, l’ex gieffina è tornata a parlare del suo ex fidanzato Rosario Guglielmi, con cui aveva condiviso l’esperienza a Temptation Island.

Le frecciatine social a Rosario Guglielmi

Tutto è nato da alcuni video pubblicati da Rosario Guglielmi insieme all’amico Marco Raffaelli, nei quali i due commentano le nuove coppie della prossima edizione del programma. Un format ironico che, però, non è stato apprezzato da Lucia. Argomenti grande fratello

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L’ex concorrente ha infatti replicato con un messaggio piuttosto diretto e sarcastico: “Perché commentare le corna altrui è sempre più divertente… ma se avessero il coraggio di raccontare perché hanno ambito tanto al villaggio turistico. Io invece ho sempre messo la faccia per le mie e quelle degli altri”.

Le risposte alle polemiche

Alle accuse di chi ha definito le sue parole delle semplici “frecciatine”, Lucia Ilardo ha voluto chiarire ulteriormente la sua posizione, ribadendo la natura spontanea delle sue affermazioni: “No amore, queste non sono frecciatine. È proprio quello che penso e lo voglio scrivere ovunque”.

La replica alle accuse di ambiguità

Tra i commenti ricevuti, alcuni utenti hanno anche accusato Lucia di essere stata “ambigua” in merito al rapporto con Renato Biancardi. Anche in questo caso, l’ex protagonista di Temptation Island ha replicato in modo netto: “Ma quale ambiguità? Commento solo quello che vedo sui social. Non mi fa ridere questo trend e avrei tante cose da dire”.